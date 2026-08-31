Se Essa Rua Fosse Minha: o impacto da falta de saneamento na Primeira Infância

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Reportagem de fôlego, que aborda, de forma aprofundada, vários aspectos e desdobramentos de um determinado assunto. Traz dados, estatísticas, contexto histórico, além de histórias de personagens que são afetados ou têm relação direta com o tema abordado.

É a matéria que traz subsídios, dados históricos e informações relevantes para ajudar a entender um fato ou notícia.

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Texto analítico que traduz a posição oficial do veículo em relação aos fatos abordados.

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Reportagem que traz à tona fatos ou episódios desconhecidos, com forte teor de denúncia. Exige técnicas e recursos específicos.

Texto predominantemente opinativo. Expressa a visão do autor, mas não necessariamente a opinião do jornal. Pode ser escrito por jornalistas ou especialistas de áreas diversas.

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A ausência de esgotamento sanitário provoca infecções recorrentes que roubam nutrientes cruciais no momento de maior formação do cérebro

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A ausência de saneamento básico não é apenas um gargalo de infraestrutura: é uma trava direta no desenvolvimento físico, neurológico e educacional das crianças de zero a seis anos. Na série especial "Se Essa Rua Fosse Minha: O Abismo do Saneamento na Primeira Infância", a Rádio Jornal detalha a contradição entre recordes de investimentos no setor e a realidade de ruas, praças e creches afetadas pela lama e pelo esgoto em Pernambuco.

Ouça as reportagens de Elis Martins e Íngrid Santos:

<p class="texto">Listen to <a href="https://hearthis.at/tecnologia/especial-se-essa-rua-fosse-minha-01-elis-e-ingrid-radio-jornal-3008mp3/" target="_blank">ESPECIAL SE ESSA RUA FOSSE MINHA 01 ELIS E INGRID - RÁDIO JORNAL - 30.08.mp3</a> <span>by</span><a href="https://hearthis.at/tecnologia/" target="_blank" >Rádio Jornal</a> <span>on</span> <a href="https://hearthis.at/" target="_blank">hearthis.at</a>

<p class="texto">Listen to <a href="https://hearthis.at/tecnologia/especial-se-essa-rua-fosse-minha-02-elis-e-ingrid-radio-jornal-3008mp3/" target="_blank">ESPECIAL SE ESSA RUA FOSSE MINHA 02 ELIS E INGRID - RÁDIO JORNAL - 30.08.mp3</a> <span>by</span><a href="https://hearthis.at/tecnologia/" target="_blank" >Rádio Jornal</a> <span>on</span> <a href="https://hearthis.at/" target="_blank">hearthis.at</a>

O raio-x dos investimentos e o papel do TCE-PE

Em resposta à reportagem, o Tribunal de Contas de Pernambuco (TCE-PE) detalhou o panorama de fiscalização e as metas de saneamento previstas para a Região Metropolitana do Recife por meio da concessionária Microrregião RMR-Pajeú (MRAE-II).

Para universalizar a oferta de água e a coleta de esgoto nos dois maiores municípios da RMR, os aportes necessários chegam à casa dos bilhões.

Avanços no orçamento e alertas emitidos

O órgão de controle também destacou avanços na institucionalização de políticas voltadas às crianças e ações de fiscalização preventiva sobre os gestores:

Expansão do PMPI: O número de cidades pernambucanas com o Plano Municipal pela Primeira Infância formalizado subiu de 51 para 116 municípios.

Orçamento Criança: Cumprindo a Emenda Constitucional nº 60/2023, 31 municípios incluíram o quadro "Orçamento Criança" nas Leis Orçamentárias Anuais (LOAs), garantindo verba carimbada para a saúde e educação infantil.

Alertas e PPPs: O Tribunal emitiu ofícios de alerta à Secretaria de Recursos Hídricos, Compesa, ARPE e Microrregiões de Saneamento para destravar obras, além de fiscalizar os indicadores de desempenho da Parceria Público-Privada (PPP) de esgotamento da RMR e Goiana.

Compesa

Em nota, a Compesa informou que o Governo de Pernambuco destina mais de R$ 6 bilhões ao Programa Águas de Pernambuco para expandir os serviços no estado. Na Região Metropolitana do Recife, a companhia destacou R$ 1,3 bilhão em obras ativas de abastecimento — como a Adutora de Viana e ações nos morros da Zona Norte — e R$ 750 milhões aplicados nos últimos três anos através do Programa Cidade Saneada. A estatal ressaltou ainda a concessão parcial do setor, que prevê atrair R$ 19 bilhões em investimentos privados para cumprir as metas de universalização até 2033.

Posicionamento dos municípios

Questionadas sobre a ausência de um Plano Municipal de Saneamento Básico adequado e sobre a falta de infraestrutura nas escolas e creches municipais, as prefeituras de Olinda e Jaboatão dos Guararapes não se pronunciaram.