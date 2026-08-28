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Economia e Negócios: Déficit externo atinge mais de US$ 8 bilhões em Julho

Rombo nas transações correntes é pressionado por remessas de lucros e serviços; incerteza fiscal ameaça atração de capital de longo prazo

Por Com informações da Rádio Jornal Publicado em 28/08/2026 às 9:08
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Brasil atinge US$ 8,11 Bilhões no mês passado e liga sinal de alerta na economia. - NE10

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O déficit nas contas externas do Brasil acendeu um novo sinal de alerta para a saúde financeira do país. Em julho, o saldo negativo nas transações correntes com o resto do mundo atingiu a expressiva marca de 8,11 bilhões de dólares. O resultado reflete diretamente o aumento das remessas de lucros e dividendos, além do pagamento de serviços realizados ao exterior.

 

O que é o déficit em transações correntes e por que ele preocupa?

As transações correntes funcionam como um termômetro para mensurar a saúde financeira do país em suas trocas com o resto do mundo. Na prática, registrar um déficit nessa área significa que o Brasil consumiu mais divisas estrangeiras do que foi capaz de gerar no período.

Quando esse saldo negativo se amplia de forma consistente, a economia nacional fica significativamente mais vulnerável a choques externos. Esse cenário gera consequências em cadeia:

  • Pressão no câmbio: Ocorre uma alta na cotação do dólar.
  • Aumento do risco-país: Eleva-se a percepção de risco por parte do mercado.
  • Impacto no bolso do consumidor: A alta do dólar acaba contaminando a inflação doméstica, o que, por consequência, dificulta a queda da taxa de juros.

 

As duas alavancas essenciais para equilibrar as contas brasileiras

Para financiar e equilibrar o rombo externo de forma saudável — e sem gerar sobressaltos no mercado financeiro —, o Brasil depende de duas alavancas indispensáveis:

  1. Superávits na Balança Comercial: Apresentar saldos fortemente positivos nas exportações é a primeira linha de defesa do país, garantindo a entrada essencial de dólares.
  2. Investimento Estrangeiro Direto (IED): Diferente do capital especulativo, o IED representa o capital produtivo de longo prazo. É o recurso que constrói fábricas, gera empregos e financia o déficit de maneira estrutural.

 

Incerteza fiscal afasta investidor e eleva riscos até o fim do ano

A grande preocupação de analistas e do mercado é que o atual ambiente de forte incerteza política e fiscal funciona como um repelente para o investidor estrangeiro de longo prazo.

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Sem a garantia de um fluxo contínuo de Investimento Estrangeiro Direto, o Brasil fica sob a obrigação contínua de gerar mega-superávits comerciais para equilibrar a balança, tornando o financiamento do rombo externo uma tarefa arriscada.

Os números de julho ratificam o alerta: sem estabilidade fiscal clara para atrair capital produtivo, a vulnerabilidade cambial poderá cobrar um preço alto da economia brasileira até o final do ano.

 

Texto gerado com auxílio de Inteligência Artificial

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