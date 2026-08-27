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Economia e Negócios: queda de 0,4% no IPCA-15 de agosto esconde risco

Alívio provisório nas tarifas de energia e combustíveis mascara a alta persistente no setor de serviços e ressuscita fantasmas econômicos de 2014

Por Com informações da Rádio Jornal Publicado em 27/08/2026 às 11:19
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O miragem da deflação: queda do IPCA-15 de agosto esconde um grave risco pós-eleitoral. - Reprodução

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A recente divulgação do IPCA-15 de agosto pelo IBGE trouxe uma manchete atraente para os discursos políticos: uma deflação de 0,4%. No entanto, por trás desse recuo expressivo, analistas alertam para uma "ilusão de ótica" provocada pelo represamento artificial de preços fundamentais para a economia, uma tática que pode custar caro ao país no período pós-eleitoral.

 

A ilusão do IPCA-15 sob controle

O recuo expressivo do índice geral foi puxado de forma avassaladora por grupos fortemente impactados por reduções forçadas de tarifas e preços controlados por intervenção governamental:

  • Tarifa de energia elétrica: A conta de luz teve uma redução temporária de 6,25%, beneficiada diretamente pelo bônus de Itaipu.
  • Combustíveis: A contenção nos reajustes da gasolina e do diesel gerou uma defasagem crítica em relação aos preços internacionais, acumulando uma defasagem de 88% para o diesel e 43% para a gasolina.

Enquanto essas decisões e controles empurram temporariamente o índice oficial de inflação para o campo negativo, a inflação real sentida no dia a dia da população continua em patamares desconfortáveis, impulsionada pela inércia dos custos no setor de serviços.

 

Serviços em alta: A inflação que o controle de tarifas não esconde

A divergência entre as tarifas controladas e os preços de livre mercado fica evidente quando analisamos a inflação de serviços do mês de agosto, sustentada pela inércia de custos:

  • Despesas pessoais: alta de 0,66%.
  • Educação: alta de 0,46%.
  • Saúde e cuidados pessoais: alta de 0,4%.

Esses números demonstram que a pressão inflacionária subjacente não desapareceu por mágica; ela está apenas sendo camuflada temporariamente por uma barreira artificial de contenção tarifária.

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O fantasma de 2014 e o risco iminente de recessão

O represamento artificial de preços em pleno período eleitoral é uma tática historicamente perigosa na economia brasileira. O problema central da inflação reprimida é que ela não deixa de existir: a pressão apenas se acumula por trás de uma barreira insustentável que, inevitavelmente, vai ceder.

O cenário atual guarda paralelos preocupantes com o ano de 2014. Naquele período, o governo represou agressivamente os reajustes de energia elétrica e de combustíveis para transmitir uma falsa sensação de estabilidade e controle econômico durante a disputa eleitoral. O resultado do pós-pleito, em 2015, foi devastador:

O realinhamento violento e inevitável dos preços represados fez a inflação disparar para além dos 10%.
O choque abrupto de preços empurrou o Brasil para uma profunda recessão econômica.

 

O que esperar para o cenário pós-eleição?

O risco de repetir o erro histórico de 2014 é iminente. O alívio momentâneo nas bombas de combustível e nas contas de luz está gerando uma fatura pesadíssima que está sendo acumulada para depois da abertura das urnas.

Quando a realidade fiscal se impuser e os reajustes represados de energia e combustíveis tiverem de ser repassados ao consumidor, o mercado enfrentará uma severa ressaca inflacionária. Para conter esse novo descontrole, o Banco Central será forçado a manter a taxa de juros em níveis restritivos por mais tempo. A história econômica demonstra que as manipulações artificiais cobram seu preço, e o alívio provisório de hoje costuma ser a garantia do descontrole de amanhã.

 

Texto gerado com auxílio de Inteligência Artificial

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