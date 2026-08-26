Economia e Negócios: Redução de imposto alerta para risco de populismo fiscal
Decreto que promete zerar a alíquota do Imposto sobre Produtos Industrializados divide opiniões e pode trazer consequências severas para a economia
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O recente anúncio feito pelo secretário-executivo (e ministro em exercício) do Ministério da Fazenda, Dário Durrigan, de que o governo federal publicará um decreto zerando a alíquota do Imposto sobre Produtos Industrializados (IPI) em todo o país, gerou repercussões imediatas no setor produtivo e no mercado financeiro.
A medida é apresentada pela gestão pública sob a justificativa de trazer maior transparência ao sistema tributário. No entanto, por trás do aceno amigável ao setor industrial e aos consumidores, analistas apontam que a decisão esconde graves riscos fiscais e pode se configurar como uma manobra eleitoreira em meio ao acirramento da corrida presidencial.
A justificativa oficial: transparência e alinhamento com o IVA
Sob a ótica do Ministério da Fazenda, a decisão de zerar a alíquota do IPI se sustenta em um argumento técnico de modernização tributária. De acordo com a justificativa oficial do governo, o tributo passará a ser cobrado "por fora", o que eliminaria o acúmulo de créditos tributários pela indústria nacional.
O objetivo declarado dessa mudança é aproximar o sistema de arrecadação brasileiro do modelo de Imposto sobre o Valor Agregado (IVA), amplamente utilizado internacionalmente e visto como um pilar de simplificação para o setor produtivo.
O fantasma das desonerações passadas e a falta de planejamento
Apesar do tom otimista do governo, economistas alertam que o Brasil já vivenciou esse roteiro com consequências desastrosas no passado recente. Políticas anteriores de desonerações tributárias e cortes sucessivos de IPI — focadas especialmente nos setores de veículos e eletrodomésticos da chamada "linha branca" — foram vendidas como a grande solução para impulsionar a indústria nacional.
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O resultado prático colhido anos depois, contudo, desmistificou a eficácia da medida. O corte do tributo funcionou apenas como um estímulo artificial de curtíssimo prazo, incapaz de gerar ganhos reais de produtividade ou de modernizar o parque fabril brasileiro. Em contrapartida, a renúncia fiscal abriu um rombo profundo nas contas públicas, ajudando a empurrar o país para uma das piores recessões de sua história.
Sufoco em estados e municípios e aumento do déficit primário
O IPI é um tributo de arrecadação expressiva, responsável por canalizar dezenas de bilhões de reais anualmente para os cofres da União. Mais do que o impacto direto no governo federal, quase metade dessa receita tem destinação constitucional vinculada a fundos regionais essenciais: o Fundo de Participação dos Estados (FPE) e o Fundo de Participação dos Municípios (FPM).
Ao abrir mão dessa arrecadação por meio de um decreto presidencial, e sem apresentar nenhuma contrapartida de corte de despesas ou novas fontes de receita, a gestão federal gera dois grandes problemas imediatos:
- Asfixia orçamentária direta para prefeituras e governos estaduais, que dependem crucialmente desses repasses constitucionais;
- Agravamento do déficit primário do país, sinalizando descompromisso com as metas fiscais estabelecidas.
Impacto no bolso do consumidor: desconto na vitrine, juros altos no crédito
Para o mercado financeiro, a renúncia de receitas sem planejamento estrutural é lida com irresponsabilidade fiscal focada exclusivamente em apelo popular. Essa percepção eleva o risco fiscal do país, afasta investidores estrangeiros e pressiona a taxa de câmbio, provocando a alta do dólar.
Como consequência, a inflação é pressionada tanto pelo dólar mais caro quanto pela demanda estimulada de forma artificial. Para conter essa escalada de preços, o Banco Central é forçado a manter a taxa básica de juros (Selic) em patamares restritivos por mais tempo.
No fim do dia, a fatura dessa decisão é repassada diretamente ao cidadão. O consumidor pode até receber a ilusão de um desconto imediato na vitrine das lojas, mas acabará pagando juros muito mais altos no cartão de crédito, no cheque especial e nos financiamentos de longo prazo.
A análise técnica de especialistas aponta que o caminho sustentável para o desenvolvimento nacional exige a consolidação séria da reforma tributária com efetivo corte de gastos públicos, e não a ressurreição de atalhos fiscais que historicamente se provaram armadilhas para o futuro do país.
Texto gerado com auxílio e Inteligência Artificial