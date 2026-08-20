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Economia e Negócios: Inadimplência empresarial no Brasil sobe 13,64%

Aumento do crédito corporativo sob a taxa Selic restritiva e o endividamento recorde das famílias sufocam o faturamento de pequenos e médios negócios

Por Com informações da Rádio Jornal Publicado em 20/08/2026 às 8:51
Com o cr&eacute;dito mais caro, a capta&ccedil;&atilde;o de capital de giro tornou-se uma armadilha financeira.
Com o crédito mais caro, a captação de capital de giro tornou-se uma armadilha financeira. - Foto: Pixabay/ Reprodução

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O cenário econômico nacional emite um sinal de alerta de forte intensidade para o setor corporativo. Em julho, a inadimplência empresarial no Brasil registrou um salto expressivo de 13,64% na comparação com o mesmo mês do ano anterior. Segundo dados divulgados pelo SPC Brasil, esse crescimento reflete o avanço do sufocamento das empresas nacionais, que operam sob um ambiente macroeconômico hostil e repleto de limitações para o crescimento.

 

Reincidência de dívidas: empresas voltam ao cadastro de inadimplentes

Os dados levantados pelo SPC Brasil revelam uma dinâmica preocupante em relação à capacidade de recuperação financeira das pessoas jurídicas. Em julho, 69% das negativações de empresas correspondiam a negócios reincidentes, ou seja, organizações que já haviam figurado no cadastro de inadimplentes em algum momento dos 12 meses anteriores.

A análise detalhada dessa reincidência revela dois perfis de devedores corporativos:

  • Inadimplentes persistentes: Cerca de 44,12% das empresas negativadas no mês sob análise ainda não haviam quitado débitos de cobranças anteriores.
  • Novas negativações: Outros 24,89% de negócios haviam conseguido limpar seu nome e deixar o cadastro de restrição nos últimos 12 meses, mas voltaram a ser negativados por novos atrasos fiscais ou comerciais.

 

O impacto da taxa Selic restritiva no capital de giro

Para compreender o agravamento desse estrangulamento financeiro, analistas apontam diretamente para o custo do dinheiro no mercado doméstico. A manutenção da taxa Selic em patamares restritivos tem cobrado um preço elevado de quem produz e gera empregos.

Com o crédito significativamente mais caro, a captação de capital de giro — recurso vital para cobrir o fluxo de caixa diário das empresas — tornou-se uma armadilha financeira. O empresário busca linhas de financiamento para honrar obrigações imediatas de curto prazo, mas acaba esmagado pelo peso dos juros e pelo serviço da dívida contraída.

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Como o endividamento das famílias afeta as empresas?

O estrangulamento das contas corporativas está diretamente conectado à crise que afeta as contas das pessoas físicas. Atualmente, as famílias brasileiras enfrentam níveis recordes de endividamento financeiro. Com o poder de compra corroído pela inflação e drenado por gastos não produtivos, o consumidor se vê obrigado a cortar despesas.

Sem margem no orçamento familiar, o comércio e a indústria brasileiros começam a amargar:

  1. Acúmulo de estoques parados;
  2. Quedas expressivas nos volumes de vendas;
  3. Retração generalizada das receitas operacionais.

Diante da falta de faturamento, o fluxo de caixa corporativo não fecha, tornando a inadimplência empresarial uma consequência inevitável.


Texto gerado com auxílio de Inteligência Artificial

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