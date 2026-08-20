Economia e Negócios: Inadimplência empresarial no Brasil sobe 13,64%

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Reportagem de fôlego, que aborda, de forma aprofundada, vários aspectos e desdobramentos de um determinado assunto. Traz dados, estatísticas, contexto histórico, além de histórias de personagens que são afetados ou têm relação direta com o tema abordado.

É a matéria que traz subsídios, dados históricos e informações relevantes para ajudar a entender um fato ou notícia.

Conteúdo que faz a verificação da veracidade e da autencidade de uma informação ou fato divulgado.

É a matéria institucional, que aborda assunto de interesse da empresa que patrocina a reportagem.

Texto analítico que traduz a posição oficial do veículo em relação aos fatos abordados.

É a interpretação da notícia, levando em consideração informações que vão além dos fatos narrados. Faz uso de dados, traz desdobramentos e projeções de cenário, assim como contextos passados.

Reportagem que traz à tona fatos ou episódios desconhecidos, com forte teor de denúncia. Exige técnicas e recursos específicos.

Texto predominantemente opinativo. Expressa a visão do autor, mas não necessariamente a opinião do jornal. Pode ser escrito por jornalistas ou especialistas de áreas diversas.

É o fato ou acontecimento de interesse jornalístico. Pode ser uma informação nova ou recente. Também diz respeito a uma novidade de uma situação já conhecida.

Aumento do crédito corporativo sob a taxa Selic restritiva e o endividamento recorde das famílias sufocam o faturamento de pequenos e médios negócios

Clique aqui e escute a matéria

Siga o JC no Google e acompanhe

tudo o que você precisa Seguir no Google

O cenário econômico nacional emite um sinal de alerta de forte intensidade para o setor corporativo. Em julho, a inadimplência empresarial no Brasil registrou um salto expressivo de 13,64% na comparação com o mesmo mês do ano anterior. Segundo dados divulgados pelo SPC Brasil, esse crescimento reflete o avanço do sufocamento das empresas nacionais, que operam sob um ambiente macroeconômico hostil e repleto de limitações para o crescimento.



<p class="texto">Listen to <a href="https://hearthis.at/tecnologia/economia-ecio-costa-20-08/" target="_blank">ECONOMIA E NEGÓCIOS - ECIO COSTA</a> <span>by</span><a href="https://hearthis.at/tecnologia/" target="_blank" >Rádio Jornal</a> <span>on</span> <a href="https://hearthis.at/" target="_blank">hearthis.at</a>

Reincidência de dívidas: empresas voltam ao cadastro de inadimplentes

Os dados levantados pelo SPC Brasil revelam uma dinâmica preocupante em relação à capacidade de recuperação financeira das pessoas jurídicas. Em julho, 69% das negativações de empresas correspondiam a negócios reincidentes, ou seja, organizações que já haviam figurado no cadastro de inadimplentes em algum momento dos 12 meses anteriores.

A análise detalhada dessa reincidência revela dois perfis de devedores corporativos:

Inadimplentes persistentes: Cerca de 44,12% das empresas negativadas no mês sob análise ainda não haviam quitado débitos de cobranças anteriores.

Novas negativações: Outros 24,89% de negócios haviam conseguido limpar seu nome e deixar o cadastro de restrição nos últimos 12 meses, mas voltaram a ser negativados por novos atrasos fiscais ou comerciais.

O impacto da taxa Selic restritiva no capital de giro

Para compreender o agravamento desse estrangulamento financeiro, analistas apontam diretamente para o custo do dinheiro no mercado doméstico. A manutenção da taxa Selic em patamares restritivos tem cobrado um preço elevado de quem produz e gera empregos.

Com o crédito significativamente mais caro, a captação de capital de giro — recurso vital para cobrir o fluxo de caixa diário das empresas — tornou-se uma armadilha financeira. O empresário busca linhas de financiamento para honrar obrigações imediatas de curto prazo, mas acaba esmagado pelo peso dos juros e pelo serviço da dívida contraída.

Como o endividamento das famílias afeta as empresas?

O estrangulamento das contas corporativas está diretamente conectado à crise que afeta as contas das pessoas físicas. Atualmente, as famílias brasileiras enfrentam níveis recordes de endividamento financeiro. Com o poder de compra corroído pela inflação e drenado por gastos não produtivos, o consumidor se vê obrigado a cortar despesas.

Sem margem no orçamento familiar, o comércio e a indústria brasileiros começam a amargar:

Acúmulo de estoques parados; Quedas expressivas nos volumes de vendas; Retração generalizada das receitas operacionais.

Diante da falta de faturamento, o fluxo de caixa corporativo não fecha, tornando a inadimplência empresarial uma consequência inevitável.





Texto gerado com auxílio de Inteligência Artificial