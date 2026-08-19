Reportagem da Rádio Jornal é finalista do Prêmio Sebrae de Jornalismo 2026

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Reportagem de fôlego, que aborda, de forma aprofundada, vários aspectos e desdobramentos de um determinado assunto. Traz dados, estatísticas, contexto histórico, além de histórias de personagens que são afetados ou têm relação direta com o tema abordado.

É a matéria que traz subsídios, dados históricos e informações relevantes para ajudar a entender um fato ou notícia.

Conteúdo que faz a verificação da veracidade e da autencidade de uma informação ou fato divulgado.

É a matéria institucional, que aborda assunto de interesse da empresa que patrocina a reportagem.

Texto analítico que traduz a posição oficial do veículo em relação aos fatos abordados.

É a interpretação da notícia, levando em consideração informações que vão além dos fatos narrados. Faz uso de dados, traz desdobramentos e projeções de cenário, assim como contextos passados.

Reportagem que traz à tona fatos ou episódios desconhecidos, com forte teor de denúncia. Exige técnicas e recursos específicos.

Texto predominantemente opinativo. Expressa a visão do autor, mas não necessariamente a opinião do jornal. Pode ser escrito por jornalistas ou especialistas de áreas diversas.

É o fato ou acontecimento de interesse jornalístico. Pode ser uma informação nova ou recente. Também diz respeito a uma novidade de uma situação já conhecida.

Com o tema empreender no ramo funerário, trio de jornalistas da Rádio Jornal concorre com mais 4 projetos na categoria áudio da premiação

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Quando a dor do luto precisa de acolhida, negócios e vendas são as últimas coisas a se pensar. Mas afinal, se todos precisaremos de uma prestação de serviço na hora da morte, porque o tabu ainda permeia esse momento?

É nesse ponto de partida que surge a reportagem “Empreendedorismo no luto: como o atendimento humanizado fortalece pequenos negócios no setor funerário”, idealizada pelos jornalistas da Rádio Jornal, Ernani Tavares, João Carneiro e Maxmiliano Augusto. Os trabalhos técnicos são de Guto César.

A reportagem chega como uma das concorrentes ao prêmio Sebrae de Jornalismo 2026, na categoria áudio, junto a mais 4 matérias nesta modalidade.

O Sistema Jornal do Commercio também concorre com três trabalhos na categoria texto.

Neste ano, segundo o serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas (Sebrae), foram 138 inscrições em Pernambuco, divididas entre as categorias Texto, Áudio, Vídeo e fotojornalismo. Além da categoria especial Jornalismo Universitário. Chegaram como finalistas, 23 trabalhos no total.

A matéria da Rádio Jornal foi veiculada na programação da emissora e publicada no site oficial do veículo.

Para a produção, foram entrevistadas administradoras de pequenas funerárias locais, como a Funerária Santa Marta e Funerária Paratibe, além de pessoas que precisaram de serviços dessas empresas e ainda um especialista em marketing que falou sobre como empreender nesse ramo sem parecer um serviço estritamente mercadológico e sem sensibilidade.

Confira a reportagem finalista:



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Os vencedores do 13 prêmio Sebrae de Jornalismo serão conhecidos no dia 26 de agosto em cerimônia no Cais do Sertão, no centro do Recife.

