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Reportagem da Rádio Jornal é finalista do Prêmio Sebrae de Jornalismo 2026

Com o tema empreender no ramo funerário, trio de jornalistas da Rádio Jornal concorre com mais 4 projetos na categoria áudio da premiação

Por Ernani Tavares Publicado em 19/08/2026 às 7:28 | Atualizado em 19/08/2026 às 7:50
13º Prêmio Sebrae de Jornalismo
13º Prêmio Sebrae de Jornalismo - Reprodução

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Quando a dor do luto precisa de acolhida, negócios e vendas são as últimas coisas a se pensar. Mas afinal, se todos precisaremos de uma prestação de serviço na hora da morte, porque o tabu ainda permeia esse momento?

É nesse ponto de partida que surge a reportagem “Empreendedorismo no luto: como o atendimento humanizado fortalece pequenos negócios no setor funerário”, idealizada pelos jornalistas da Rádio Jornal, Ernani Tavares, João Carneiro e Maxmiliano Augusto. Os trabalhos técnicos são de Guto César.

A reportagem chega como uma das concorrentes ao prêmio Sebrae de Jornalismo 2026, na categoria áudio, junto a mais 4 matérias nesta modalidade.

O Sistema Jornal do Commercio também concorre com três trabalhos na categoria texto.

Neste ano, segundo o serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas (Sebrae), foram 138 inscrições em Pernambuco, divididas entre as categorias Texto, Áudio, Vídeo e fotojornalismo. Além da categoria especial Jornalismo Universitário. Chegaram como finalistas, 23 trabalhos no total.

A matéria da Rádio Jornal foi veiculada na programação da emissora e publicada no site oficial do veículo.

Para a produção, foram entrevistadas administradoras de pequenas funerárias locais, como a Funerária Santa Marta e Funerária Paratibe, além de pessoas que precisaram de serviços dessas empresas e ainda um especialista em marketing que falou sobre como empreender nesse ramo sem parecer um serviço estritamente mercadológico e sem sensibilidade.

Confira a reportagem finalista:



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Os vencedores do 13 prêmio Sebrae de Jornalismo serão conhecidos no dia 26 de agosto em cerimônia no Cais do Sertão, no centro do Recife.

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