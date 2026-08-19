Economia e Negócios: Gigantes do setor varejista enfrentam crise

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Com juros de 14% e inflação persistente, o setor enfrenta fechamento de lojas e pedidos de recuperação judicial, o fim de um ciclo de consumo?

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O comércio tradicional brasileiro atravessa um período de grave deterioração, operando no que especialistas definem como uma "UTI econômica". O diagnóstico é alarmante: uma combinação de juros proibitivos, restrição severa ao crédito e uma inflação persistente que corrói o poder de compra da população, levando o setor, que é o coração do consumo nacional, a respirar por aparelhos após meses de retração.

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O colapso da Casas Bahia e a crise da Marabraz

O exemplo mais emblemático desta crise é o grupo Casas Bahia, que protocolou um pedido de recuperação judicial com um passivo que atinge R$ 17,32 bilhões. A gigante do varejo registrou um prejuízo contábil de R$ 10,1 bilhões apenas no segundo trimestre deste ano, o que resultou no fechamento de quase 300 lojas e na demissão de cerca de 3.000 funcionários em um único mês.

Esse cenário não é isolado. Pouco antes, a Marabraz também recorreu à recuperação judicial devido a dívidas de R$ 400 milhões, evidenciando que o problema afeta diferentes players do mercado tradicional.

Fatores determinantes: juros de 14% e "Custo Brasil"

O principal vilão apontado para o asfixiamento da economia real é a taxa Selic estacionada em 14% ao ano. Esse patamar torna o custo do capital de giro insustentável para as empresas e faz com que o acesso ao crédito para o consumidor final praticamente desapareça. Além disso, as redes físicas lutam contra o chamado "Custo Brasil" e o descalabro fiscal, que mantêm a instabilidade no setor.

A ameaça dos marketplaces asiáticos e o modelo obsoleto

Enquanto o varejo físico definha, a concorrência asiática e global de marketplaces avança agressivamente. Essas plataformas utilizam ecossistemas digitais eficientes, serviços financeiros ágeis e preços competitivos, tornando o modelo tradicional — baseado em grandes estoques e estruturas físicas pesadas — cada vez mais obsoleto e caro de se manter.

O esgotamento do modelo de consumo

Os indicadores apontam que o ciclo de crescimento impulsionado artificialmente pelo consumo chegou ao fim. A lição deixada por casos como o da Casas Bahia é que, sem um ataque às raízes da ineficiência fiscal e sem a devolução do poder aquisitivo às famílias, o comércio tradicional continuará a fechar portas e eliminar postos de trabalho em todo o país.

Texto gerado com auxílio de Inteligência Artificial