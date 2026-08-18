Economia e Negócios: IBC-BR recua 0,6% e acende alerta para 2026

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Com famílias endividadas e juros altos, prévia do PIB confirma contração em junho; mercado financeiro revisa expectativas para o ano eleitoral

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O Índice de Atividade Econômica do Banco Central (IBC-BR), considerado a prévia oficial do Produto Interno Bruto (PIB), registrou uma contração de 0,6% em junho na comparação com o mês de maio. O resultado confirma uma desaceleração já sentida pelo setor produtivo, sinalizando que a economia brasileira enfrenta um ambiente macroeconômico hostil e de forte retração.

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O peso dos juros e o sufocamento do consumo

O motor do crescimento nacional, historicamente impulsionado pelo consumo, está perdendo força diante de uma "tempestade perfeita" que atinge as famílias brasileiras. De um lado, a inflação resiliente no setor de serviços e em itens essenciais corrói o poder de compra; de outro, o endividamento atingiu o recorde de 82% dos lares, elevando os índices de inadimplência.

A raiz desse cenário de asfixia financeira reside no custo do capital. Para conter as expectativas inflacionárias e a desconfiança gerada pela indisciplina fiscal, o Banco Central mantém a taxa Selic em patamares restritivos, tornando o crédito proibitivo tanto para o consumo quanto para a produção.

Indústria em queda e paralisia nos investimentos

Os efeitos da política de juros altos refletem-se diretamente na indústria nacional, que sofreu uma queda acentuada na produção em junho. Esse recuo resultou na paralisia de contratações, no escoamento de estoques e no adiamento de projetos de modernização de parques fabris.

Além do custo do dinheiro, o Brasil entra em um ciclo de incertezas devido à proximidade das eleições presidenciais de 2026. A polarização política e a falta de clareza sobre a sustentabilidade das contas públicas a partir de 2027 têm afugentado investidores. Atualmente, o mercado tem optado pelo pragmatismo, preferindo a segurança dos títulos públicos, que oferecem juros reais elevados, em vez de arriscar recursos na economia real sob um cenário de nebulosidade institucional.

Mercado revisa projeções do PIB para baixo

O choque de realidade apresentado pelo IBC-BR de junho já provocou reações no mercado financeiro. Diante da fadiga do consumo e da retração industrial, analistas iniciaram um movimento de revisão negativa para o crescimento do PIB em 2026.

Especialistas apontam que o otimismo anterior, alimentado por gastos públicos, não se sustentou diante da realidade econômica. Sem um compromisso fiscal sólido que possibilite a queda estrutural dos juros e a retomada da confiança, a tendência é que a economia brasileira continue operando em ritmo de desaceleração.

Texto gerado com auxílio de Inteligência Artificial