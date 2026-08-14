Economia e Negócios: "Projeto dos Combustíveis" se tornou uma bomba fiscal

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Originalmente criado para estabilizar preços, o texto aprovado pelo Congresso somam bilhões em renúncias e ameaçam o controle da inflação

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A recente aprovação do Projeto de Lei Complementar (PLP) 114, conhecido como o PLP dos combustíveis, acendeu um alerta vermelho no cenário econômico brasileiro. O que nasceu como uma iniciativa para amortecer os impactos dos conflitos no Oriente Médio sobre os preços da gasolina e do diesel transformou-se no que especialistas chamam de um "Frankenstein" fiscal, recheado de concessões e desonerações alheias ao propósito original.

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O "Frankenstein" de renúncias e os "jabutis" no Congresso

No jargão político, o termo "jabuti" refere-se à inclusão de temas estranhos ao objetivo principal de um projeto. A Câmara transformou o PLP 114 em um verdadeiro viveiro dessas medidas, comprometendo a Lei de Responsabilidade Fiscal. Entre as principais inclusões que desvirtuaram o texto original, destacam-se:



Isenções tributárias: Concessão de benefícios para a Copa do Mundo Feminina de 2027.

Abatimentos industriais: Flexibilizações que permitem abatimentos tributários para grandes indústrias.

Subvenções ao setor de etanol: Reserva de R$ 1,2 milhão em auxílios a produtores.

Quitação de débitos: Permissão para o uso de saldos credores para saldar dívidas federais.



Essa enxurrada de "bondades" sinaliza aos investidores que as regras fiscais do país, como o Arcabouço Fiscal, podem ser maleáveis conforme a conveniência política do momento.

Impacto imediato: Dólar a R$ 5,19 e fuga de capital

O mercado financeiro reagiu prontamente à falta de austeridade sinalizada pelo Congresso e pelo Governo. A percepção de que o Brasil não leva a sério suas contas públicas elevou o prêmio de risco, resultando em uma retirada imediata de investidores.

Como consequência direta, o dólar comercial registrou forte alta, atingindo o patamar de R$ 5,19 no dia seguinte às movimentações legislativas. A valorização da moeda americana encarece as importações, gerando um efeito colateral irônico: o próprio petróleo, que o projeto tentava baratear, acaba gerando inflação importada para as cadeias produtivas.

Consequências para o cidadão: Juros altos e crescimento estrangulado

A desordem fiscal provocada pelo PLP 114 cria um ciclo vicioso para a economia. Para conter a inflação impulsionada pelo câmbio descontrolado, o Banco Central é forçado a manter a taxa SELIC em níveis restritivos.

Ao sacrificar a estabilidade econômica em favor de privilégios e pautas populares no curto prazo, o Congresso empurra a conta para a sociedade, resultando em um crescimento econômico estrangulado e na perda do poder de compra da população.

Texto gerado com auxílio de Inteligência Artificial