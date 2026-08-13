fechar
notícias | Notícia

Economia e Negócios: Crescimento de pequenas empresas e o equilíbrio fiscal

Defasagem de oito anos nos limites de faturamento asfixia empreendedores, enquanto governo teme impacto bilionário nas contas públicas

Por Com informações da Rádio Jornal Publicado em 13/08/2026 às 8:40
O Dilema do Simples Nacional e o impacto de R$ 66 bilh&otilde;es nas contas p&uacute;blicas.
O Dilema do Simples Nacional e o impacto de R$ 66 bilhões nas contas públicas. - Reprodução

Clique aqui e escute a matéria

Siga o JC no Google e acompanhe
tudo o que você precisa Seguir no Google

O Brasil enfrenta atualmente um impasse crítico em sua política tributária para pequenos negócios: a urgente necessidade de atualizar o Simples Nacional. De um lado, micro e pequenas empresas sofrem com uma defasagem de oito anos no teto de faturamento; do outro, a equipe econômica do governo monitora com cautela o impacto bilionário que uma mudança pode causar na estabilidade da dívida pública.

 

O Peso da Inflação e o "Nanismo Tributário"

A última atualização efetiva dos limites de faturamento do regime entrou em vigor em 2018, tendo sido aprovada ainda em 2016. Desde então, os tetos permaneceram congelados: R$ 4,8 milhões anuais para Empresas de Pequeno Porte (EPP), R$ 360 mil para Microempresas (ME) e R$ 81 mil para Microempreendedores Individuais (MEI).

Nesse intervalo de oito anos, a inflação acumulada de aproximadamente 43,8% corroeu o valor real dessas faixas, gerando um fenômeno conhecido como "nanismo tributário". Na prática, o empresário que se aproxima do limite de faturamento freia intencionalmente o seu crescimento, deixa de contratar ou cria múltiplas empresas para evitar o "salto punitivo" na carga de impostos ao migrar para os regimes de Lucro Presumido ou Lucro Real.

 

O Impacto Fiscal de R$ 66 Bilhões

O Congresso Nacional busca destravar esse gargalo através de propostas legislativas que visam elevar o teto do Simples para quase R$ 8,7 milhões. No entanto, a restrição fiscal é o principal obstáculo. Estimativas em discussão na Câmara dos Deputados indicam que a alteração nas faixas poderia representar uma renúncia de receita de quase R$ 66 bilhões em apenas dois anos.

Para um país que luta contra sucessivos déficits primários, abrir mão desse montante é visto pela equipe econômica como um risco direto à estabilidade fiscal.

Vamos conversar no ZAP?

Receba notícias na palma da sua mão. Entre agora mesmo no nosso canal exclusivo do WhatsApp

ENTRE NO CANAL DO WHATSAPP

 

Caminhos para o Equilíbrio: Rampas de Transição

Especialistas e técnicos defendem que a solução para o impasse não deve ser vista apenas como renúncia de receita, mas como uma correção necessária de justiça tributária.

  • A saída técnica mais viável apontada envolve:
  • A criação de rampas de transição mais suaves entre os regimes tributários, evitando aumentos abruptos de carga.
  • A implementação de uma atualização automática do teto pela inflação, garantindo previsibilidade ao setor produtivo sem sufocar a geração de empregos.

O desafio do governo, portanto, é encontrar o ponto de equilíbrio que garanta a responsabilidade com as contas públicas sem comprometer a força do empreendedorismo brasileiro.

 

Texto gerado com auxílio de Inteligência Artificial

Leia também

Economia e Negócios: IPCA dentro da meta e o debate sobre Selic
COLUNA

Economia e Negócios: IPCA dentro da meta e o debate sobre Selic
Economia e Negócios: Brasil desafia "tarifaço" dos EUA na OMC
COLUNA

Economia e Negócios: Brasil desafia "tarifaço" dos EUA na OMC

Compartilhe

Tags

Imagem de Com informações da Rádio Jornal

Com informações da Rádio Jornal

redacao@radiojornal.com.br