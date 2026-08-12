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Economia e Negócios: IPCA dentro da meta e o debate sobre Selic

Recuo da inflação acumulada para baixo do teto anima o mercado, embora a "teimosia" do setor de serviços exijam prudência do Banco Central

Por Com informações da Rádio Jornal Publicado em 12/08/2026 às 8:54
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Inflação acumulada abaixo do teto de 4,5% traz gás ao mercado, mas incertezas fiscais exigem prudência do Banco Central. - Divulgação

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O cenário econômico brasileiro apresentou um sinal de alívio recente com a divulgação do Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA). O indicador veio abaixo do registrado no mesmo período do ano anterior, fazendo com que a inflação acumulada em 12 meses retornasse para dentro do limite estabelecido pelo Conselho Monetário Nacional, posicionando-se abaixo do teto de 4,5%.

Este resultado favorável alimenta as expectativas tanto do setor produtivo quanto do mercado financeiro para uma possível nova rodada de cortes na taxa Selic. A lógica é que, com o custo de vida sob controle, haveria espaço para baratear o crédito, estimulando o consumo das famílias e os investimentos das empresas.

 

O "Calcanhar de Aquiles": A resiliência do setor de serviços

Apesar dos números positivos do IPCA cheio, o Banco Central, por meio da última ata do Comitê de Política Monetária (Copom), adotou um tom de realismo que moderou o otimismo dos que esperavam uma flexibilização rápida dos juros. O principal obstáculo identificado pela autoridade monetária é a inflação do setor de serviços, descrita como o "calcanhar de Aquiles" da atual conjuntura.

Diferente de alimentos e combustíveis, que apresentam maior volatilidade, serviços como educação, aluguéis e alimentação fora de casa possuem uma inércia forte. Esse setor mantém-se aquecido devido à resiliência do mercado de trabalho e ao aumento da renda, recusando-se a ceder na mesma velocidade que a inflação geral.

 

Riscos fiscais e cambiais ditam o tom do Copom

Além da inflação de serviços, o Copom elencou outros fatores de risco que impedem uma postura mais agressiva na redução dos juros:

  • Incerteza Fiscal: Dúvidas sobre a execução e consolidação do cenário fiscal no país.
  • Volatilidade Cambial: A oscilação do câmbio, que encarece insumos e produtos importados.
  • Desancoragem das Expectativas: A persistente desconfiança do mercado em relação às metas de inflação para prazos mais longos.

 

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Perspectivas para a Selic: Prudência é a palavra de ordem

Diante desse quadro complexo, a tendência é que o Banco Central mantenha um posicionamento conservador nas próximas reuniões. A autoridade monetária sinaliza que avaliará de perto os dados da atividade econômica antes de decidir por qualquer redução mais acentuada da taxa básica de juros.

O objetivo central permanece sendo garantir que o alívio inflacionário observado agora não seja apenas temporário, evitando que uma redução prematura da Selic resulte em um descontrole dos preços no futuro.

 

Texto gerado com auxílio da Inteligência Artificial

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