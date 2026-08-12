Economia e Negócios: IPCA dentro da meta e o debate sobre Selic
Recuo da inflação acumulada para baixo do teto anima o mercado, embora a "teimosia" do setor de serviços exijam prudência do Banco Central
Clique aqui e escute a matéria
tudo o que você precisa Seguir no Google
O cenário econômico brasileiro apresentou um sinal de alívio recente com a divulgação do Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA). O indicador veio abaixo do registrado no mesmo período do ano anterior, fazendo com que a inflação acumulada em 12 meses retornasse para dentro do limite estabelecido pelo Conselho Monetário Nacional, posicionando-se abaixo do teto de 4,5%.
Este resultado favorável alimenta as expectativas tanto do setor produtivo quanto do mercado financeiro para uma possível nova rodada de cortes na taxa Selic. A lógica é que, com o custo de vida sob controle, haveria espaço para baratear o crédito, estimulando o consumo das famílias e os investimentos das empresas.
O "Calcanhar de Aquiles": A resiliência do setor de serviços
Apesar dos números positivos do IPCA cheio, o Banco Central, por meio da última ata do Comitê de Política Monetária (Copom), adotou um tom de realismo que moderou o otimismo dos que esperavam uma flexibilização rápida dos juros. O principal obstáculo identificado pela autoridade monetária é a inflação do setor de serviços, descrita como o "calcanhar de Aquiles" da atual conjuntura.
Diferente de alimentos e combustíveis, que apresentam maior volatilidade, serviços como educação, aluguéis e alimentação fora de casa possuem uma inércia forte. Esse setor mantém-se aquecido devido à resiliência do mercado de trabalho e ao aumento da renda, recusando-se a ceder na mesma velocidade que a inflação geral.
Riscos fiscais e cambiais ditam o tom do Copom
Além da inflação de serviços, o Copom elencou outros fatores de risco que impedem uma postura mais agressiva na redução dos juros:
- Incerteza Fiscal: Dúvidas sobre a execução e consolidação do cenário fiscal no país.
- Volatilidade Cambial: A oscilação do câmbio, que encarece insumos e produtos importados.
- Desancoragem das Expectativas: A persistente desconfiança do mercado em relação às metas de inflação para prazos mais longos.
Receba notícias na palma da sua mão. Entre agora mesmo no nosso canal exclusivo do WhatsApp
Perspectivas para a Selic: Prudência é a palavra de ordem
Diante desse quadro complexo, a tendência é que o Banco Central mantenha um posicionamento conservador nas próximas reuniões. A autoridade monetária sinaliza que avaliará de perto os dados da atividade econômica antes de decidir por qualquer redução mais acentuada da taxa básica de juros.
O objetivo central permanece sendo garantir que o alívio inflacionário observado agora não seja apenas temporário, evitando que uma redução prematura da Selic resulte em um descontrole dos preços no futuro.
Texto gerado com auxílio da Inteligência Artificial