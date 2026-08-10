Economia e Negócios: Endividamento das famílias atinge recorde

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Levantamento revela que quase 30% dos brasileiros estão inadimplentes e o avanço das apostas esportivas afeta a renda de classes mais baixas

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A economia brasileira acaba de atingir uma marca histórica alarmante. Segundo dados da Confederação Nacional do Comércio, o endividamento das famílias alcançou 82% no mês de julho, o maior patamar registrado desde o início da série histórica em 2015. O cenário retrata uma "engrenagem econômica adoecida", onde oito em cada dez lares possuem dívidas a vencer.

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Radiografia da crise: Inadimplência e comprometimento de renda

O levantamento detalha a gravidade da situação financeira no país: 29,8% das famílias estão inadimplentes e cerca de 19% já possuem mais da metade de sua renda mensal comprometida com o pagamento de dívidas, sejam elas atrasadas ou a vencer.

Especialistas apontam que esse sufocamento crônico é resultado de uma combinação perigosa: políticas governamentais que estimulam a expansão do crédito para manter o consumo aquecido, confrontadas com uma taxa Selic em patamares restritivos. Na prática, as famílias conseguem empréstimos com facilidade, mas são "esmagadas" pelo custo proibitivo dos juros na hora de quitar as parcelas.

O impacto das "Bets" como um novo vilão financeiro

Além dos fatores macroeconômicos tradicionais, um fenômeno comportamental recente tem agravado o desequilíbrio doméstico: as plataformas de apostas esportivas, conhecidas como "bets". O que deveria ser apenas entretenimento transformou-se em um "silencioso e perigoso ralo de renda", atingindo com força de tsunami as famílias com renda de até três salários mínimos.

Este grupo, que já é o mais vulnerável e endividado, está pulverizando recursos que antes eram destinados ao consumo básico, poupança ou pagamento de dívidas em apostas diárias. Esse desvio de capital não apenas fragiliza o orçamento familiar, mas também esvazia o setor produtivo nacional.

Caminhos para a recuperação sustentável

Para reverter essa "areia movediça" de dívidas, o cenário exige ações coordenadas em diversas frentes:

Regulamentação rigorosa: Frear a "sangria" financeira causada pelas casas de apostas.

Revisão de políticas de crédito: Repensar os incentivos ao consumo baseados apenas em endividamento.

Letramento financeiro: Investimento massivo em educação para que a população possa gerir melhor seus recursos.

Controle da inflação: Conter a inércia inflacionária para preservar o poder de compra.

Sem enfrentar essas causas estruturais e comportamentais, o Brasil dificilmente encontrará a trilha de um crescimento econômico sustentável.

Texto gerado com auxílio de Inteligência Artificial