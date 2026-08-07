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Economia e Negócios: por que o Brasil continua preso aos juros altos?

Entenda como o desequilíbrio persistente nas contas públicas nos últimos três anos e meio força a manutenção da taxa Selic em patamares elevados

Por Com informações da Rádio Jornal Publicado em 07/08/2026 às 10:13
Taxa Selic em patamares elevados e prejudica o crescimento econ&ocirc;mico.
Taxa Selic em patamares elevados e prejudica o crescimento econômico. - Reprodução

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O cenário macroeconômico brasileiro atual é reflexo de uma lógica simples, mas implacável: o governo está gastando mais do que arrecada. Assim como uma pessoa que gasta além do seu salário precisa recorrer ao banco e pagar juros caros pelo risco de calote, o país enfrenta uma situação similar que impacta diretamente o bolso dos cidadãos e a saúde das empresas.

 

O que é o déficit primário e o rombo nas contas públicas?

De acordo com dados mensais do Banco Central, o Brasil registra déficits consecutivos em suas contas públicas há três anos e meio. Esse fenômeno, chamado de déficit primário, ocorre quando a arrecadação de impostos não é suficiente para cobrir as despesas de manutenção da máquina pública e dos programas governamentais.

Para cobrir esse "buraco" mensal, o governo não tem outra alternativa a não ser emitir dívida, ou seja, pedir dinheiro emprestado a investidores. O problema se agrava com o déficit nominal, que é a soma desse déficit primário com os juros acumulados dessa dívida crescente.

 

Juros altos: causa ou consequência do problema fiscal?

Existe um debate frequente sobre a responsabilidade dos juros altos no rombo das contas públicas. No entanto, a realidade aponta que os juros estratosféricos são uma consequência do descontrole fiscal, e não a causa primária.

A irresponsabilidade na gestão das contas gera desconfiança nos investidores sobre a capacidade do governo de honrar seus compromissos futuros. Para evitar a fuga de capitais, frear a inflação decorrente desse descontrole e convencer o mercado a continuar financiando o Tesouro Nacional, o Banco Central é obrigado a manter a taxa Selic em patamares elevados.

 

O impacto para famílias e pequenos negócios

Enquanto o "dever de casa" fiscal não for feito, a economia permanece em uma armadilha. A conta da indisciplina fiscal chega para todos através de:

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  • Estrangulamento do crédito: Empréstimos e financiamentos tornam-se mais caros.
  • Penalização de pequenos negócios: Dificuldade em investir e produzir devido ao custo do capital.
  • Pressão sobre as famílias: Redução do poder de compra e endividamento mais caro.

 

Soluções além do aumento de impostos

A solução para romper esse ciclo não passa pela criação de novos impostos ou pelo aumento da carga tributária já existente. O caminho apontado para restabelecer a confiança e permitir a queda sustentual dos juros envolve:

  1. Corte de despesas públicas.
  2. Otimização do orçamento governamental.
  3. Apresentação de superávit (arrecadar mais do que gasta antes dos juros).

Sem o rigor fiscal necessário, o Brasil continuará pagando o preço alto da desconfiança do mercado, adiando uma retomada econômica mais vigorosa e sustentável.

 

Texto gerado com auxílio de Inteligência Artificial

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