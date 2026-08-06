Economia e Negócios: COPOM reduz Selic, mas prega cautela diante de riscos
Comitê corta taxa básica de juros em 0,25 ponto percentual e sinaliza atenção ao cenário externo incerto e à desancoragem das expectativas de inflação
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Em uma decisão que reforça a necessidade de vigilância monetária, o Comitê de Política Monetária (COPOM) do Banco Central optou por reduzir a taxa Selic em 0,25 ponto percentual, fixando-a em 14% ao ano. A decisão, tomada de forma unânime pelos membros do comitê, ocorre em um momento de transição econômica marcado por pressões tanto no ambiente doméstico quanto no internacional.
Cenário Externo e Interno: O que pesou na decisão?
A redução dos juros aconteceu apesar de um cenário externo ainda caracterizado pela incerteza. O COPOM destacou a indefinição dos conflitos no Oriente Médio e as dúvidas sobre a condução da política monetária em países avançados, com foco especial nos Estados Unidos, como fatores de risco globais.
No Brasil, os indicadores econômicos mostram uma moderação gradual da atividade, embora o mercado de trabalho continue aquecido e o desempenho entre os setores seja misto. De acordo com os dados do Boletim Focus citados pelo comitê, a inflação recente acelerou e permanece acima do teto da meta. Para os anos de 2026 e 2027, as expectativas de inflação estão em 5% e 4,2%, respectivamente, patamares que ainda superam as metas estabelecidas.
Os quatro principais fatores de risco para a inflação
Mesmo com o corte na Selic, o comitê manteve uma postura contracionista, monitorando de perto o impacto da política fiscal sobre a monetária. O COPOM listou pontos críticos que podem pressionar os preços nos próximos meses:
- Desancoragem das expectativas: A permanência das projeções de inflação acima da meta por um período prolongado.
- Choques de oferta: Possíveis altas no preço do petróleo e derivados, além de efeitos climáticos que podem prejudicar a produtividade agrícola.
- Resiliência na inflação de serviços: Um setor que pode demorar mais a ceder devido ao hiato do produto positivo.
- Dinâmica cambial e consumo: Uma taxa de câmbio depreciada por mais tempo e estímulos ao consumo via crédito podem enfraquecer os efeitos da política monetária atual.
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Conclusão: Serenidade e cautela no horizonte
O comentário final do COPOM enfatizou que o momento atual exige "serenidade e cautela" na condução da política econômica. A desancoragem das expectativas e o aumento da incerteza global foram os pilares que fundamentaram o tom mais conservador do colegiado, indicando que futuros passos dependerão da evolução desses indicadores de risco.
Texto gerado com auxílio de Inteligência Artificial