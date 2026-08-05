IVV Pernambuco: Indicador pioneiro completa 30 anos com nova plataforma tecnológica

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Reportagem de fôlego, que aborda, de forma aprofundada, vários aspectos e desdobramentos de um determinado assunto. Traz dados, estatísticas, contexto histórico, além de histórias de personagens que são afetados ou têm relação direta com o tema abordado.

É a matéria que traz subsídios, dados históricos e informações relevantes para ajudar a entender um fato ou notícia.

Conteúdo que faz a verificação da veracidade e da autencidade de uma informação ou fato divulgado.

É a matéria institucional, que aborda assunto de interesse da empresa que patrocina a reportagem.

Texto analítico que traduz a posição oficial do veículo em relação aos fatos abordados.

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Texto predominantemente opinativo. Expressa a visão do autor, mas não necessariamente a opinião do jornal. Pode ser escrito por jornalistas ou especialistas de áreas diversas.

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Parceria estratégica moderniza o Índice de Velocidade de Vendas, oferecendo dados detalhados sobre preços, bairros e tempo de comercialização

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O Índice de Velocidade de Vendas (IVV), criado em 1995 pela Federação das Indústrias do Estado de Pernambuco (FIEPE/FIEP), é a grande referência do mercado imobiliário local e nacional. Ao completar 30 anos de existência, a ferramenta pioneira no Brasil passa a contar com uma nova versão totalmente modernizada em parceria com a BCB Inteligência.



A essência do indicador permanece a mesma, utilizando a clássica metodologia de cálculo que baliza o tempo decorrido entre o lançamento de um imóvel e a sua venda efetiva. No entanto, o novo modelo embarca recursos tecnológicos avançados para centralizar informações do mercado em uma plataforma dinâmica. Isso inclui indicadores atualizados de vendas, evolução do preço do metro quadrado e a identificação dos bairros com demanda mais aquecida na Região Metropolitana do Recife.



Com a base de dados segmentada por tamanho, faixa de preço e localização das unidades, o IVV otimiza o planejamento estratégico de construtoras, incorporadoras e investidores, permitindo tomadas de decisão muito mais assertivas. Da mesma forma, o consumidor final é beneficiado ao conseguir compreender com clareza a realidade dos valores imobiliários praticados nas diversas faixas de preço. O novo sistema já está disponível para consulta pública.

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