IVV Pernambuco: Indicador pioneiro completa 30 anos com nova plataforma tecnológica
Parceria estratégica moderniza o Índice de Velocidade de Vendas, oferecendo dados detalhados sobre preços, bairros e tempo de comercialização
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O Índice de Velocidade de Vendas (IVV), criado em 1995 pela Federação das Indústrias do Estado de Pernambuco (FIEPE/FIEP), é a grande referência do mercado imobiliário local e nacional. Ao completar 30 anos de existência, a ferramenta pioneira no Brasil passa a contar com uma nova versão totalmente modernizada em parceria com a BCB Inteligência.
A essência do indicador permanece a mesma, utilizando a clássica metodologia de cálculo que baliza o tempo decorrido entre o lançamento de um imóvel e a sua venda efetiva. No entanto, o novo modelo embarca recursos tecnológicos avançados para centralizar informações do mercado em uma plataforma dinâmica. Isso inclui indicadores atualizados de vendas, evolução do preço do metro quadrado e a identificação dos bairros com demanda mais aquecida na Região Metropolitana do Recife.
Com a base de dados segmentada por tamanho, faixa de preço e localização das unidades, o IVV otimiza o planejamento estratégico de construtoras, incorporadoras e investidores, permitindo tomadas de decisão muito mais assertivas. Da mesma forma, o consumidor final é beneficiado ao conseguir compreender com clareza a realidade dos valores imobiliários praticados nas diversas faixas de preço. O novo sistema já está disponível para consulta pública.