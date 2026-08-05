Economia e Negócios: Juros altos sufocam microempresas
Política fiscal expansionista e os juros elevados asfixia a base produtiva do Brasil; setores de varejo e agronegócio lideram as estatísticas
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A economia brasileira vive um cenário de dualidade perigosa: enquanto os indicadores macroeconômicos buscam estabilidade, os pequenos negócios enfrentam uma tempestade de insolvência. Dados recentes do monitor RGF Bisdoc revelam que o número de micro e pequenas empresas que buscaram recuperação judicial mais que dobrou entre 2023 e o primeiro semestre de 2026.
Mesmo com a expectativa de reduções pontuais na taxa Selic, o impacto para essas empresas tem sido irrelevante diante de um problema estrutural que corrói as margens de lucro e impede o crescimento sustentável.
A Armadilha Econômica: Política Fiscal vs. Política Monetária
O crescimento alarmante das recuperações judiciais — que atingiu um estoque de 6.341 empresas em reestruturação, uma alta de 21,2% em 12 meses — é explicado por um conflito direto na gestão econômica do país.
De um lado, o governo mantém uma política fiscal expansionista, aumentando os gastos públicos e gerando um impulso na demanda que se converte em inflação. Do outro, o Banco Central utiliza uma política monetária restritiva, mantendo a taxa Selic em patamares elevados para conter a alta de preços. O resultado desse embate é o estrangulamento do crédito, que atinge de forma desproporcional quem está na base da economia.
A Desigualdade no Acesso ao Crédito e a Asfixia Bancária
Diferente das grandes corporações, que possuem musculatura para acessar o mercado de capitais e optar por reestruturações extrajudiciais — caminhos mais rápidos e menos estigmatizados —, as micro e pequenas empresas são reféns do crédito bancário tradicional.
Com os juros em patamares proibitivos, o custo do dinheiro torna-se insustentável para quem não possui fôlego de caixa ou acesso a linhas subsidiadas. Esse ambiente drena a rentabilidade e transforma o consumo, muitas vezes sustentado por crédito caro, em uma armadilha de inadimplência tanto para as famílias quanto para os varejistas.
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Varejo e Agronegócio na Linha de Frente da Crise
Os setores que mais sentem os efeitos dessa política são o varejo e o agronegócio. O agronegócio, especificamente, já lidera as estatísticas de recuperação judicial, com 1.263 empresas em processo de reestruturação.
Especialistas alertam que, enquanto não houver um alinhamento entre o controle rigoroso das contas públicas e a necessidade de juros civilizados, a "espinha dorsal" da geração de empregos no Brasil — os pequenos negócios — continuará pagando o preço mais alto pelo desajuste fiscal.
Texto gerado com auxílio de Inteligência Artificial