Economia e Negócios: Mercado financeiro reduz projeção da Selic

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Comitê de Política Monetária se reúne nesta quarta-feira sob expectativa de novo corte nos juros; inflação ainda preocupa ao superar teto da meta

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Às vésperas de mais uma decisão de política monetária, o mercado financeiro brasileiro apresentou um novo ajuste em suas projeções para os principais indicadores econômicos de 2024. O destaque fica para a Taxa Selic, que agora tem previsão de encerrar o ano em 13,75%, uma queda em relação aos 14% projetados anteriormente por diversas semanas.

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Expectativas para a Selic: O que esperar do Copom?

O Comitê de Política Monetária (Copom) inicia sua reunião nesta semana com uma aposta clara do mercado: uma redução da taxa básica de juros de 14,25% para 14% ao ano. O otimismo recente, impulsionado por dados ligeiramente melhores da inflação, abriu espaço para que analistas prevejam uma segunda redução ainda este ano, levando o indicador ao patamar de 13,75%.

Apesar desse movimento de queda no curto prazo, a perspectiva para o próximo ano permanece em 12%, patamar considerado ainda muito elevado para os padrões de estímulo econômico.

Inflação recua para 5,03%, mas segue acima do teto da meta

A projeção para o Índice de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA) apresentou uma leve melhora, caindo de 5,12% para 5,03% para o fechamento de 2024. Contudo, o número ainda é motivo de alerta para o Banco Central, uma vez que permanece significativamente acima do teto da meta estabelecida, que é de 4,5% para este ano.

Essa distância entre a projeção atual e o objetivo oficial indica que novos ajustes de trajetória podem ocorrer ao longo do ano para conter a pressão nos preços.

PIB estável e a influência do cenário externo

Enquanto os juros e a inflação oscilam, a expectativa de crescimento do Produto Interno Bruto (PIB) mantém-se resiliente, com projeção de alta de 1,99%. No cenário internacional, o mercado observa atentamente os movimentos do Federal Reserve, o banco central dos Estados Unidos. Uma eventual queda de juros em solo americano poderia facilitar uma redução mais agressiva da Selic no Brasil.

No entanto, como ainda não houve sinalização de mudanças imediatas por lá, o Banco Central brasileiro deve manter a cautela em suas próximas decisões.