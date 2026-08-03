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Economia e Negócios: Dívida pública do Brasil acende alerta econômico

O déficit mensal de R$ 55,3 bilhões em junho impulsiona uma espiral destrutiva que encarece o crédito e ameaça o crescimento sustentável do país

Por Com informações da Rádio Jornal Publicado em 03/08/2026 às 7:42
Irresponsabilidade fiscal na d&iacute;vida p&uacute;blica do Brasil atinge 81,9% do PIB.
Irresponsabilidade fiscal na dívida pública do Brasil atinge 81,9% do PIB. - Reprodução

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O cenário das contas públicas brasileiras apresenta sinais preocupantes de deterioração, conforme revelam as estatísticas fiscais mais recentes divulgadas pelo Banco Central. Em apenas um mês, o Brasil registrou um déficit fiscal de R$ 55,3 bilhões, elevando  o rombo acumulado em 12 meses para R$ 7,2 bilhões, o que representa 1,19% do Produto Interno Bruto (PIB).

Este desequilíbrio é fruto de um aumento descontrolado do déficit primário — quando as despesas da máquina pública superam a arrecadação com impostos — somado ao peso crescente dos juros da dívida, que compõem o déficit nominal.

 

A escalada da dívida: R$ 8,9 trilhões em aberto

Sem conseguir equilibrar as contas, o Estado brasileiro tem recorrido a sucessivos empréstimos para financiar seu funcionamento, o que infla a relação dívida/PIB. Em junho, esse indicador atingiu a marca de 81,9% do PIB, totalizando uma dívida de R$ 8,9 trilhões.

O ritmo de crescimento é alarmante: em apenas três anos e meio, o endividamento público avançou quase 10 pontos percentuais, distanciando o Brasil dos padrões de segurança considerados aceitáveis para economias emergentes.

 

A espiral destrutiva na Economia Real

O avanço desenfreado do endividamento não é apenas um problema contábil; ele gera reflexos diretos na vida do cidadão e das empresas através de uma "espiral destrutiva":

  • Risco e Juros: Diante da incerteza fiscal, o mercado financeiro exige prêmios de risco maiores, o que eleva as taxas de juros.
  • Custo da Dívida: Juros mais altos encarecem o próprio financiamento da dívida, estrangulando ainda mais o orçamento público.
  • Paralisia Econômica: Com juros restritivos, o crédito para o setor produtivo "seca", investimentos privados são interrompidos e o crescimento econômico torna-se inatingível.
  • Inflação: O descontrole fiscal também pressiona a inflação, ameaçando o poder de compra da população.

 

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Caminhos para a estabilização

Para romper esse ciclo vicioso, especialistas defendem que o Brasil precisa urgentemente implementar mecanismos reais de responsabilização de seus gestores. Somente através de uma gestão fiscal séria e com perspectiva de estabilização da dívida será possível garantir um ambiente propício para o desenvolvimento econômico sustentável e a retomada dos investimentos no país.

 

Texto gerado com auxílio de Inteligência Artificial

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