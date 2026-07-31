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Síndrome do esgotamento na enfermagem: mais de 70 mil afastamentos escancaram a crise de saúde mental da categoria

Com múltiplas jornadas, equipes reduzidas e o peso emocional de salvar vidas, profissionais enfrentam depressão e burnout.

Por Max Augusto, Ernani Tavares, João Carneiro Publicado em 30/07/2026 às 14:00 | Atualizado em 31/07/2026 às 14:31
Dia do Técnico de Enfermagem
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A rotina em um serviço de pronto atendimento em Olinda-PE muda drasticamente com a chegada de uma criança de 3 anos, vítima de afogamento. Após todas as tentativas de reanimação, o óbito é verificado.

Para a enfermeira Ana Lu Pedrosa, mãe de três filhos, o dever técnico precisa ser cumprido, mas o impacto emocional transborda.

Ao fim do plantão, abalada e em lágrimas, ela liga para o marido pedindo paciência com os filhos do casal, ciente de que outra família chorava a perda inestimável de um filho naquele mesmo instante.


Histórias como essa exemplificam o dilema diário vivido pela maior força de trabalho da saúde no Brasil: o choque entre a obrigação profissional e a vulnerabilidade emocional.

Escute a reportagem na íntegra:

 

A reportagem é uma produção dos repórteres: Ernani Tavares, João Carneiro e Max Augusto. Os trabalhos técnicos são de Guto César.

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Max Augusto

maugusto@radiojornal.com.br

Jornalista pela UniNabuco (2020)

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Ernani Tavares

elira@sjcc.com.br
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João Carneiro

jcarneiro@ne10.com.br

Estudante de Jornalismo na Universidade Federal de Pernambuco (UFPE), atua na cobertura de benefícios sociais e Economia no Jornal do Commercio.