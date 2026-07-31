Síndrome do esgotamento na enfermagem: mais de 70 mil afastamentos escancaram a crise de saúde mental da categoria

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Reportagem de fôlego, que aborda, de forma aprofundada, vários aspectos e desdobramentos de um determinado assunto. Traz dados, estatísticas, contexto histórico, além de histórias de personagens que são afetados ou têm relação direta com o tema abordado.

É a matéria que traz subsídios, dados históricos e informações relevantes para ajudar a entender um fato ou notícia.

Conteúdo que faz a verificação da veracidade e da autencidade de uma informação ou fato divulgado.

É a matéria institucional, que aborda assunto de interesse da empresa que patrocina a reportagem.

Texto analítico que traduz a posição oficial do veículo em relação aos fatos abordados.

É a interpretação da notícia, levando em consideração informações que vão além dos fatos narrados. Faz uso de dados, traz desdobramentos e projeções de cenário, assim como contextos passados.

Reportagem que traz à tona fatos ou episódios desconhecidos, com forte teor de denúncia. Exige técnicas e recursos específicos.

Texto predominantemente opinativo. Expressa a visão do autor, mas não necessariamente a opinião do jornal. Pode ser escrito por jornalistas ou especialistas de áreas diversas.

É o fato ou acontecimento de interesse jornalístico. Pode ser uma informação nova ou recente. Também diz respeito a uma novidade de uma situação já conhecida.

Com múltiplas jornadas, equipes reduzidas e o peso emocional de salvar vidas, profissionais enfrentam depressão e burnout.

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A rotina em um serviço de pronto atendimento em Olinda-PE muda drasticamente com a chegada de uma criança de 3 anos, vítima de afogamento. Após todas as tentativas de reanimação, o óbito é verificado.

Para a enfermeira Ana Lu Pedrosa, mãe de três filhos, o dever técnico precisa ser cumprido, mas o impacto emocional transborda.

Ao fim do plantão, abalada e em lágrimas, ela liga para o marido pedindo paciência com os filhos do casal, ciente de que outra família chorava a perda inestimável de um filho naquele mesmo instante.



Histórias como essa exemplificam o dilema diário vivido pela maior força de trabalho da saúde no Brasil: o choque entre a obrigação profissional e a vulnerabilidade emocional.

Escute a reportagem na íntegra:

<p class="texto">Listen to <a href="https://hearthis.at/tecnologia/sindrome-do-esgotamento-na-enfermagem/" target="_blank">Síndrome do esgotamento na enfermagem</a> <span>by</span><a href="https://hearthis.at/tecnologia/" target="_blank" >Rádio Jornal</a> <span>on</span> <a href="https://hearthis.at/" target="_blank">hearthis.at</a>

A reportagem é uma produção dos repórteres: Ernani Tavares, João Carneiro e Max Augusto. Os trabalhos técnicos são de Guto César.