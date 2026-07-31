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Economia e Negócios: O perigo da espiral da dívida

Com déficit de R$ 38,8 bilhões em junho, descontrole nos gastos pressiona os juros e ameaça a estabilidade econômica a longo prazo

Por Com informações da Rádio Jornal Publicado em 31/07/2026 às 8:31 | Atualizado em 31/07/2026 às 8:33
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Rombo nas contas públicas: déficit bilionário em junho e o aumento do risco fiscal no país. - Freepik / divulgação

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O cenário das contas públicas brasileiras acendeu um novo sinal de alerta vermelho após a divulgação dos resultados do governo central em junho. O balanço, que engloba o Tesouro Nacional, a Previdência Social e o Banco Central, registrou um déficit primário de R$ 38,8 bilhões, evidenciando uma fragilidade estrutural que preocupa especialistas e o mercado financeiro.

Este resultado não é visto como uma oscilação passageira, mas sim como parte de uma deterioração progressiva: trata-se do quarto pior desempenho para meses de junho desde o início da série histórica em 1997. O primeiro semestre como um todo também apresentou os piores números para o período em mais de duas décadas.

 

O mecanismo da espiral da dívida

A execução orçamentária atual tem sido marcada pelo crescimento contínuo de despesas obrigatórias e por uma dependência excessiva de arrecadações extraordinárias. Segundo as fontes, essa lógica de "gasto sem lastro" é o caminho direto para a perda de credibilidade e para o aumento do risco país.

Quando o governo se endivida aceleradamente, o Tesouro Nacional é forçado a oferecer prêmios de risco mais elevados para atrair financiadores. Isso cria um círculo vicioso perigoso:

  • Pressão sobre o Banco Central: O risco fiscal elevado impede a redução da taxa de juros, mantendo-a em patamares restritivos.
  • Inibição do Investimento: Juros altos encarecem o crédito para empresas, paralisam a expansão industrial e freiam a geração de empregos.
  • Efeito Bola de Neve: O próprio custo de rolagem da dívida pública aumenta, retroalimentando o descontrole fiscal.

 

Consequências para a economia Real

O impacto desse cenário vai além das planilhas de Brasília. O desequilíbrio fiscal faz com que o Tesouro Nacional passe a competir diretamente com os investimentos produtivos. Em vez de o capital ser direcionado para fábricas, tecnologia ou infraestrutura, ele acaba sendo drenado para financiar a dívida pública, atraído pelas taxas de juros elevadas que tentam compensar o risco crescente.

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Caminhos para a estabilidade

De acordo com a análise das fontes, não há uma saída simples que não envolva o enfrentamento direto das causas do problema. A única alternativa viável para interromper essa espiral negativa e retomar o crescimento sustentável da dívida pública é a implementação de uma política rigorosa de redução de gastos, acompanhada de reformas estruturais importantes que possam equacionar as contas de forma definitiva.

 

Texto gerado com auxílio de Inteligência Artificial

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