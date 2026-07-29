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Economia e Negócios: Inflação desacelera e coloca COPOM em encruzilhada

Queda nos preços de alimentos e combustíveis traz alívio momentâneo, mas pressão nos serviços e energia elétrica exige cautela do Banco Central

Por Com informações da Rádio Jornal Publicado em 29/07/2026 às 9:20
IPCA-15 de julho acalma mercado financeiro.
IPCA-15 de julho acalma mercado financeiro. - Portal Edicase

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A divulgação do IPCA-15 de julho pelo IBGE trouxe um fôlego inesperado para o mercado financeiro. A prévia da inflação registrou uma desaceleração para 0,06%, um número significativamente abaixo das projeções iniciais que estimavam uma alta de 0,23%.

Apesar do resultado positivo no curto prazo, o índice acumulado ainda orbita perigosamente próximo ao teto da meta de 4,5% estabelecido pelo Conselho Monetário Nacional (CMN), mantendo o Banco Central em estado de vigilância.

 

Os protagonistas do índice: Alimentos e Combustíveis puxam o freio

O resultado benigno de julho foi impulsionado principalmente pelos grupos de Alimentação e Transportes. O setor de alimentos e bebidas registrou uma deflação de 0,66%, enquanto os combustíveis também ajudaram a ancorar o índice, com recuos na gasolina (-0,68%) e no etanol (-2,55%). Outro fator que contribuiu para o alívio foi a queda expressiva de 11,7% nos preços das passagens aéreas.

Por outro lado, o grupo Habitação atuou como o principal "vilão" do mês, apresentando um crescimento de 0,97%. Esse aumento foi puxado pela energia elétrica residencial, que subiu 3,03% devido ao acionamento da bandeira tarifária amarela e reajustes locais.

 

O dilema do COPOM: Entre a pressão política e a rigidez dos serviços

A desaceleração para 0,06% reacendeu o debate sobre o corte da taxa Selic. De um lado, o setor produtivo aumenta a pressão por juros menores para baratear o crédito; de outro, a autoridade monetária analisa a "anatomia" dessa inflação com cautela.

O grande entrave para uma redução agressiva dos juros é a inflação de serviços, que demonstra rigidez. A alimentação fora do domicílio, por exemplo, acelerou para 0,55%, refletindo o aquecimento do mercado de trabalho. O Banco Central entende que a queda atual foi sustentada por itens voláteis, como alimentos in natura e combustíveis, o que não garante um alívio estrutural.

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O que esperar das próximas reuniões do Banco Central?

Embora o IPCA-15 de julho seja considerado um dado positivo, ele não funciona como um "passaporte carimbado" para cortes imediatos na taxa básica de juros. O Comitê de Política Monetária (COPOM) deve exigir evidências mais sólidas de que os núcleos da inflação estão cedendo de forma consistente antes de retomar o ciclo de afrouxamento monetário.

Para os especialistas, o cenário atual reforça que, embora haja alento, a batalha contra o custo de vida no Brasil ainda exige paciência e rigor técnico.

 

Texto gerado com auxílio de Inteligência Artificial.

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