fechar
notícias | Notícia

Rádio Jornal entrevista Dario Durigan, ministro da Fazenda

A entrevista é transmitida na programação da emissora e também poderá ser acompanhada pelas plataformas digitais da Rádio Jornal

Por JC Publicado em 27/07/2026 às 8:27 | Atualizado em 27/07/2026 às 8:34
Dario Durigan, ministro da Fazenda
Dario Durigan, ministro da Fazenda - Paulo Bareta / divulgação

Clique aqui e escute a matéria

Siga o JC no Google e acompanhe
tudo o que você precisa Seguir no Google

O programa Passando a Limpo, da Rádio Jornal, entrevista nesta segunda-feira (27), até às 9h, o ministro da Fazenda, Dario Durigan.

Acompanhe:

Durante a conversa, ele vai abordar temas ligados à economia brasileira, cenário fiscal, medidas do governo federal e os principais assuntos em discussão na área econômica.

A entrevista é transmitida na programação da emissora e também poderá ser acompanhada pelas plataformas digitais da Rádio Jornal.

Leia também

4 perfumes do Boticário com cheiro de mulher refinada e inesquecível
PERFUMES

4 perfumes do Boticário com cheiro de mulher refinada e inesquecível
5 esmaltes que passam uma imagem de mulher bem-sucedida e elegante
UNHAS ELEGANTES

5 esmaltes que passam uma imagem de mulher bem-sucedida e elegante

Compartilhe

Tags

Imagem de JC

JC

editores@jc.com.br

Fundado em 1919, o Jornal do Commercio é referência na cobertura jornalística de Pernambuco, do Brasil e do mundo, com relevância e credibilidade.

Siga JC