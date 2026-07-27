Governo pode rever "taxa das blusinhas" se identificar prejuízo à indústria, diz Durigan

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Em entrevista à Rádio Jornal, ministro afirmou que redução da alíquota está sendo monitorada e citou diálogo com representantes do Polo de Confecções

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O ministro da Fazenda, Dario Durigan, afirmou nesta segunda-feira (27) que o governo federal poderá rever a tributação sobre compras internacionais de pequeno valor, conhecida como "taxa das blusinhas", caso identifique prejuízos à indústria nacional.

Em entrevista ao programa Passando a Limpo, da Rádio Jornal, o ministro disse que a equipe econômica monitora continuamente o comportamento das importações e que eventuais mudanças serão definidas a partir dos dados coletados pelo programa Remessa Conforme.

"A qualquer momento que a gente perceber que está fora dos padrões e gerando falta de isonomia para a produção nacional, é possível propor ao presidente uma mudança desse cenário", afirmou.

Segundo Durigan, a criação do Remessa Conforme permitiu ao governo acompanhar todas as encomendas enviadas ao Brasil por plataformas internacionais, possibilitando uma avaliação mensal dos efeitos da política tributária.

"Como a gente tem hoje o controle de toda essa importação, empresa por empresa, CPF por CPF, conseguimos fazer esse mapeamento histórico e avaliar mês a mês qual é a situação e quais medidas devem ser adotadas."

O ministro explicou que a redução da tributação faz parte de um período de observação para medir seus impactos sobre o volume de importações e sobre a competitividade da indústria nacional.

Durigan diz que governos Temer e Bolsonaro deixaram "completa anarquia"

Ao defender a política adotada pela equipe econômica, Durigan afirmou que o governo encontrou um cenário de falta de controle sobre as compras internacionais realizadas por consumidores brasileiros.

Segundo ele, durante os governos de Michel Temer (MDB) e Jair Bolsonaro (PL), empresas estrangeiras utilizavam brechas no sistema para registrar vendas como se fossem remessas entre pessoas físicas, permitindo que mercadorias ingressassem no país sem o recolhimento adequado de tributos.

"Durante os governos Temer e Bolsonaro existiu uma completa anarquia com relação a essas importações."

"O que acontecia no passado era que se colocava o nome de uma pessoa física lá do exterior que mandava, supostamente, uma encomenda para uma pessoa no Brasil, sem pagar tributo", afirmou.

Na avaliação do ministro, além de comprometer a arrecadação, o modelo dificultava a fiscalização por parte da Receita Federal e de órgãos como a Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) e o Instituto Nacional de Metrologia, Qualidade e Tecnologia (Inmetro).

Foi para enfrentar esse cenário, segundo Durigan, que o governo lançou, ainda em 2023, o programa Remessa Conforme, exigindo que as plataformas passassem a informar previamente a origem das encomendas e cumprissem as normas brasileiras.

"O programa Remessa Conforme permitiu que a gente mapeasse todas as remessas que estavam vindo para o Brasil."

Governo diz que acompanha impacto da tributação



O ministro lembrou que, após a implantação do Remessa Conforme, o Congresso Nacional aprovou, no segundo semestre de 2024, a cobrança de Imposto de Importação sobre compras internacionais de pequeno valor.

Segundo ele, a partir do novo sistema de controle, o governo passou a acompanhar o comportamento das importações e observou uma redução no volume de encomendas após a entrada em vigor da tributação.

"O que percebemos é que, com a alíquota de 20%, houve uma queda na quantidade de importações."

Durigan afirmou que, diante desse cenário, a equipe econômica propôs reduzir a tributação para observar como consumidores e empresas reagiriam à mudança.

"Nós estamos fazendo um período de amostragem para ver qual é o impacto."

Segundo o ministro, os primeiros resultados apontam para um aumento das importações, mas a equipe econômica continuará acompanhando os dados antes de decidir se será necessário promover novos ajustes.

Polo de Confecções de Pernambuco acompanha mudanças

Durigan afirmou que representantes do Polo de Confecções de Pernambuco estão entre os setores que acompanham de perto a política de tributação das compras internacionais.

Segundo ele, empresários do setor foram informados sobre as medidas adotadas pelo governo e sobre o monitoramento realizado pela equipe econômica.

"Eu estive com representantes do Polo de Pernambuco, expliquei toda essa trajetória, todas essas medidas saneadoras que nós tomamos e disse que estamos acompanhando de perto essa trajetória."

O ministro afirmou que o objetivo do governo é assegurar condições equilibradas de concorrência entre produtos nacionais e importados, sem abrir mão do controle sobre as mercadorias que entram no país.

"Nós conseguimos avaliar mês a mês qual é a situação e quais as medidas que devem ser adotadas.".