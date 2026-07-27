Entrevista exclusiva de Dario Durigan à Rádio Jornal ganha repercussão nacional
Concedidas ao programa Passando a Limpo nesta segunda (27), as declarações do ministro da Fazenda foram destaques em veículos como g1, Estadão e Veja
Clique aqui e escute a matéria
tudo o que você precisa Seguir no Google
A entrevista concedida pelo ministro da Fazenda, Dario Durigan, ao programa Passando a Limpo, da Rádio Jornal, repercutiu nacionalmente nesta segunda-feira (27). As declarações do integrante do governo do presidente Luiz Inácio Lula da Silva foram reproduzidas por alguns dos principais veículos de comunicação do país ao longo do dia.
Conduzida pelo colunista de Política do Jornal do Commercio, Igor Maciel, pelo colunista de Economia, Fernando Castilho, e pelos economistas Ecio Costa e Edgard Leonardo, a entrevista abordou temas relacionados ao cenário econômico brasileiro e às relações entre Brasil e Argentina.
Um dos trechos que mais repercutiram foi a resposta de Durigan às declarações do presidente argentino, Javier Milei. Durante a entrevista, o secretário-executivo afirmou que os indicadores econômicos brasileiros são superiores aos da Argentina e classificou o presidente argentino como "palhaço".
Receba notícias na palma da sua mão. Entre agora mesmo no nosso canal exclusivo do WhatsApp
Declarações ganharam destaque na imprensa internacional
As falas reverberaram imediatamente e foram reproduzidas por veículos de comunicação nacionais e internacionais, que destacaram a entrevista concedida à Rádio Jornal.
Entre as manchetes publicadas estão:
- g1: "Ministro da Fazenda diz que Brasil está melhor que a Argentina e chama Milei de 'palhaço'"
- UOL/Estadão: "Durigan chama Milei de 'palhaço' após ofensas do argentino; indicadores lá são piores, diz"
- Veja: "Durigan chama Milei de palhaço e diz que Brasil está melhor que a Argentina"
- Metrópoles: "Durigan chama Milei de palhaço e cita dívida e inflação da Argentina"
- Gazeta do Povo: "Durigan chama Milei de palhaço e diz que Brasil está melhor que a Argentina"
- Terra: "Durigan chama Milei de palhaço e diz que indicadores do Brasil são melhores que os da Argentina"
- Estadão: "Durigan chama Milei de palhaço e diz que indicadores da Argentina são piores do que os do Brasil"
- Clarín: "El canciller de Brasil criticó duramente a Milei y el ministro de Economía de Lula tildó de “payaso” al presidente argentino"
A repercussão reforça o alcance editorial da Rádio Jornal e do Jornal do Commercio na cobertura dos principais temas da política e da economia brasileira.