Economia e Negócios: PE lidera facilidade para abrir negócios no Nordeste
Com a isenção de alvará para 957 atividades de baixo risco, o estado reduz o "Custo Brasil" e fica como o 3º mais ágil do país para o setor produtivo
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Historicamente, o empreendedorismo no Brasil enfrenta um labirinto burocrático que asfixia a iniciativa privada antes mesmo do início das operações. Esse cenário, conhecido como "Custo Brasil", gera perdas estimadas em R$ 1,7 trilhão por ano. No entanto, o estado de Pernambuco está rompendo com essa lógica ao implementar medidas estruturais para elevar sua competitividade e atrair capital.
Pernambuco assume o protagonismo na Lei de Liberdade Econômica
Seguindo as diretrizes da Lei de Liberdade Econômica, o Governo de Pernambuco, por meio da Secretaria de Desenvolvimento Econômico, promoveu uma atualização regulatória agressiva. O impacto imediato na economia real foi a ampliação do número de atividades de baixo risco isentas de alvará de funcionamento.
Com essa medida, Pernambuco saltou para a posição de terceiro estado do país e primeiro do Nordeste com o maior volume de atividades liberadas de exigências prévias, totalizando 957 categorias econômicas. No ranking nacional, o estado fica atrás apenas do Paraná (975 atividades) e de Goiás (960).
Eficiência e agilidade: o novo foco do setor produtivo
Sob a ótica macroeconômica, a dispensa de alvará funciona como uma injeção de eficiência. Na prática, isso significa que milhares de micro, pequenos e médios empreendedores não precisam mais aguardar meses em filas virtuais ou balcões físicos para obter o "carimbo" necessário para faturar.
A estratégia reconhece o tempo como um dos insumos mais caros da economia. Ao reduzir o custo operacional e exonerar o fluxo de caixa inicial das empresas, o estado atua diretamente como um motor para a formalização do mercado de trabalho.
Estratégia de longo prazo para atração de investimentos
Para consolidar essa mudança de mentalidade e garantir que não seja apenas uma vitória pontual, foi instituído o Comitê de Simplificação e Melhoria do Ambiente de Negócios no estado. O objetivo é criar uma nova cultura administrativa focada na agilidade e na segurança jurídica.
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Ao modernizar sua regulação, Pernambuco envia uma mensagem clara ao mercado global: o estado está de portas abertas e com menos amarras para quem deseja gerar emprego e renda. O capital, que é pragmático, tende a fluir para onde encontra rentabilidade e, acima de tudo, agilidade institucional.
Texto gerado com auxílio de Inteligência Artificial