Durigan atribui tarifaço dos EUA à atuação da oposição e diz que governo buscará reverter medida

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Ministro afirmou que decisão norte-americana representa "interferência externa" e anunciou que discutirá tema com secretário do Tesouro dos EUA

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Em entrevista à Rádio Jornal, nesta segunda-feira (27), o ministro da Fazenda, Dario Durigan, afirmou que o governo brasileiro continuará negociando com os Estados Unidos para tentar reverter as tarifas impostas a produtos brasileiros e atribuiu o tarifaço a integrantes da oposição que buscam "interferência externa" para favorecer a candidatura do senador Flávio Bolsonaro (PL) à Presidência da República.

"O que estamos reparando é uma interferência externa indevida, absurda", afirmou, durante entrevista ao Passando a Limpo.

Segundo Durigan, parte da oposição brasileira tem recorrido a interlocutores estrangeiros diante da dificuldade de ampliar seu apoio político no cenário interno. O ministro citou a presença do presidente da Argentina, Javier Milei, na convenção nacional do PL que oficializou a candidatura de Flávio Bolsonaro, além das articulações junto ao secretário de Estado norte-americano, Marco Rubio.

"Acho que um pouco da oposição do Brasil, ao trazer o Milei para cá, ao falar com o Marco Rubio, é um pouco essa linha de desespero. Como não tem apoio aqui, não está conseguindo apoio interno, vai atrás da interferência externa", criticou.

A participação de Milei na convenção do PL também foi alvo de críticas do ministro durante a entrevista. Ao comparar os indicadores econômicos dos dois países, Durigan chamou o presidente argentino de "palhaço" e afirmou que a Argentina apresenta situação econômica mais delicada do que a brasileira.

"O palhaço do presidente da Argentina veio ao Brasil e falou do Brasil, quando o risco-país da Argentina é muito mais alto, a dívida pública é muito mais alta e a inflação é muito mais alta", declarou.

Para o ministro, a atuação de lideranças estrangeiras em apoio à candidatura de Flávio Bolsonaro faz parte de uma tentativa de influenciar o processo eleitoral brasileiro.

"Você está prejudicando setores de Pernambuco em razão de uma falsidade, em razão de um mero expediente que se criou nos Estados Unidos para punir e ter uma interferência, para que as pessoas fiquem constrangidas e, de repente, queiram votar no Flávio Bolsonaro. Olha que absurdo o que nós estamos falando. É a vida das pessoas e das empresas que está sendo afetada", enfatizou.

Governo manterá negociações com os Estados Unidos

Apesar das críticas à decisão norte-americana, Durigan afirmou que o governo pretende manter o diálogo diplomático e econômico com Washington na tentativa de reverter as tarifas.

Segundo ele, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) já participou de conversas com o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, em reuniões que classificou como produtivas e voltadas à defesa dos interesses brasileiros.

"O governo se preparou muito. Eu estive com o presidente Lula e o presidente Trump. Foi uma conversa boa, de documento, uma conversa profissional, que defendeu os interesses nacionais e se dispôs a discutir um ou outro tema que incomodasse o governo dos Estados Unidos."

O ministro afirmou ainda que voltará a tratar do assunto nas próximas reuniões do G20, quando pretende se reunir com o secretário do Tesouro dos Estados Unidos, Scott Bessent.

"Eu mesmo vou procurar o Scott Bessent. Vamos conversar com eles para mostrar que eles não têm razão, que nós temos razão e que eles devem voltar atrás nisso."

Na avaliação de Durigan, o impasse comercial tende a perder força após a conclusão das eleições brasileiras.

"Depois da eleição isso se resolve de uma forma ou de outra."

China continuará sendo parceiro estratégico

Durante a entrevista, o ministro rejeitou a hipótese de que o tarifaço esteja relacionado ao fortalecimento das relações comerciais entre Brasil e China.

Segundo ele, a China continuará sendo o principal parceiro comercial do Brasil e essa avaliação é compartilhada inclusive por representantes do agronegócio.

"Isso não tem nada que ver com a China. A relação do Brasil com a China é a relação de um país que tem a China como seu principal parceiro comercial."

"O agronegócio brasileiro, toda vez que fala comigo, fala de preservar a relação com a China. E não é um setor próximo do presidente Lula necessariamente."

Durigan afirmou que a estratégia do governo tem sido ampliar a presença do Brasil em diferentes mercados internacionais.

"Nós abrimos mais de 500 novos mercados. Defendo que o Brasil estreite a parceria com Europa, Ásia, Oriente Médio, África e com todo mundo que quiser fazer comércio com o Brasil."

Segundo o ministro, a diversificação dos parceiros comerciais não impede a continuidade das negociações com os Estados Unidos.

"Eu sempre rechaço e vejo como absurda a tarifa dos Estados Unidos, mas nós não saímos da mesa."

Governo orienta empresas afetadas a buscar crédito

Durigan afirmou que o governo prepara medidas para reduzir os impactos do tarifaço sobre empresas brasileiras atingidas pelas restrições comerciais.

Segundo ele, empresários afetados devem procurar instituições financeiras públicas para acessar linhas de crédito destinadas a reduzir os efeitos da medida.

"Eu queria dizer para o empresário que nos ouve, que está sendo afetado, que procure o Banco do Brasil e o BNDES, porque nós vamos oferecer uma linha para mitigar o impacto disso."

O ministro explicou que os recursos poderão ser utilizados para capital de giro, adaptação das empresas e busca por novos mercados consumidores enquanto durar o impasse comercial.

"É possível exportar essa uva para algum outro lugar? É possível fazer algum outro investimento na empresa? É necessário tomar capital de giro com alguma carência para enfrentar esse período de injustiça e interferência externa."

Segundo Durigan, a prioridade do governo é preservar empregos e minimizar os prejuízos para os setores exportadores.

"Do meu ponto de vista, o governo deve estar do lado das empresas e das pessoas, combatendo esse absurdo e mostrando com clareza o que está acontecendo no mundo."