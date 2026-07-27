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A temperatura da economia brasileira

Por Rádio Jornal Publicado em 27/07/2026 às 9:55
Debate da Super Manhã
Debate da Super Manhã - Rádio Jornal

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Debate da Super Manhã: A semana começa com a expectativa de importantes anúncios na economia brasileira. Temas como inflação, emprego e mercado devem receber a atenção dos brasileiros nos próximos dias. Entender os rumos da economia pode ajudar a compreender o futuro da nação.

No Debate desta segunda-feira (27), a comunicadora Natalia Ribeiro conversa com os convidados sobre o que esperar do próximo Copom, da Selic, do dólar, dos combustíveis e dos preços dos alimentos. Como funciona a rotina da economia e quais devem ser os impactos dos anúncios a serem feitos nos próximos dias.

Participam os economistas Edgard Leonardo, Werson Kaval e Victor Borba.

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