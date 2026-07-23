Economia e Negócios: Economia pernambucana supera média nacional

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Pernambuco se consolida como o motor do desenvolvimento regional no Brasil, com projeção de PIB de 4,3% e salto histórico na indústria de refino

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Pernambuco vive um marco de expansão acelerada em 2026, consolidando-se como a liderança do crescimento econômico no país. Enquanto o cenário macroeconômico nacional exige cautela e sinaliza desaceleração, o estado demonstra uma força diferenciada, com indicadores que atestam a robustez de suas cadeias produtivas.

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Indicadores do Banco Central confirmam ritmo acelerado

Dados recentes do Índice de Atividade Econômica Regional (IBCR), divulgados pelo Banco Central, revelam que a economia pernambucana cresceu 1,5% apenas no mês de maio. No acumulado dos últimos 12 meses, o avanço chega a expressivos 5,1%, impulsionado pelo dinamismo dos setores de comércio, serviços e indústria.

Esses números ganham ainda mais relevância com as projeções futuras. Segundo a resenha regional do Banco do Brasil de julho, a estimativa para o PIB de Pernambuco em 2026 é de um crescimento de 4,3%. Esse patamar isola o estado em uma posição de destaque no Brasil, tracionado por avanços projetados de 4,2% na indústria e 4,3% no setor de serviços.

O salto da indústria e a força do petróleo e gás

O grande protagonista dessa retomada é o setor industrial. No acumulado do ano, a indústria pernambucana apresentou um salto de 19,7%, o maior destaque da região. Esse desempenho excepcional é explicado pela produção de derivados de petróleo e pelo fortalecimento de setores estratégicos ligados ao refino e à logística.

Especialistas apontam que Pernambuco tem feito o "dever de casa", o que permite uma recuperação gradual e consistente da indústria pesada, mesmo em um ambiente de juros elevados.

Reflexos no emprego e desafios para o futuro

O aquecimento econômico reflete-se diretamente na vida do cidadão através do mercado de trabalho formal. O estado tem registrado saldos líquidos positivos de empregos gerados mês após mês, evidenciando um crescimento estrutural baseado na combinação de empregabilidade e consumo de serviços.

Contudo, o cenário para o segundo semestre impõe desafios. Para manter este ritmo de cruzeiro, Pernambuco precisará navegar entre:

A manutenção das taxas de juros em patamares altos.

As incertezas naturais trazidas pelo período eleitoral que se aproxima.

Com uma base industrial sólida e um setor de serviços aquecido, Pernambuco encerra o primeiro semestre de 2026 como o principal titã da economia brasileira, provando que investimentos em cadeias produtivas estratégicas são a chave para o crescimento sustentável.

Texto gerado com auxílio de Inteligência Artificial.