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Economia e Negócios: Jornal britânico alerta o futuro fiscal do Brasil

Especialistas reforçam a necessidade urgente de reformas estruturais para evitar a estagnação econômica; dívida supera 81% do PIB

Por Com informações da Rádio Jornal Publicado em 22/07/2026 às 9:08
Financial Times faz alerta para o futuro econ&ocirc;mico do pa&iacute;s.
Financial Times faz alerta para o futuro econômico do país. - Agência Brasil

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O cenário econômico brasileiro pós-ciclo eleitoral está sob os holofotes internacionais, e o diagnóstico não permite ilusões. Um alerta recente do jornal britânico Financial Times ressalta a fragilidade da arquitetura fiscal do Brasil, apontando que o país se aproxima de um momento decisivo em 2027. Historicamente, anos eleitorais no país resultam em pressões expansionistas e aumento de gastos, o que invariavelmente deteriora as expectativas de inflação e eleva a curva de juros futuros. 

 

O peso da máquina pública e o orçamento engessado

O grande desafio para o próximo ano reside no esgotamento de um modelo econômico baseado no aumento da arrecadação sem um controle estrutural das despesas. Atualmente, o Brasil enfrenta indicadores alarmantes:

  • Dívida Pública: Já ultrapassa a marca de 81% do PIB.
  • Orçamento Engessado: Mais de 95% das despesas da União são fixas, restando pouco espaço para investimentos essenciais em infraestrutura.
  • Déficit Persistente: O saldo negativo de 8,5% do PIB ameaça asfixiar a economia nacional.

Essa configuração retira a capacidade de investimento do Estado e, simultaneamente, pressiona o custo do crédito. Com a Selic em patamares elevados (14,25%), a tração do setor privado é severamente prejudicada, dificultando a retomada do crescimento sustentável.

 

Reformas impopulares e o choque de credibilidade

Para evitar uma estagnação profunda, a política fiscal brasileira precisará de ajustes imediatos e, muitas vezes, impopulares. A agenda para o próximo ciclo exige uma revisão estrutural das despesas obrigatórias e o combate rigoroso às ineficiências da máquina pública.

Especialistas apontam que o mercado global não tolera mais "contabilidades criativas" em economias emergentes. A reancoragem das expectativas dos investidores só ocorrerá mediante a demonstração de um compromisso político real com a estabilização da dívida pública. Se o Brasil demonstrar maturidade institucional para implementar esses ajustes com celeridade, poderá reduzir o prêmio de risco e permitir que o Banco Central inicie um ciclo consistente de queda nos juros.

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Inércia ou responsabilidade: o dilema de 2027

O ano de 2027 é visto como um divisor de águas. O país terá que escolher entre dois caminhos distintos:

  1. Inércia Fiscal: Que resulta em inflação alta, desemprego e perda de credibilidade internacional.
  2. Responsabilidade Econômica: O "remédio amargo" de hoje que pavimenta o caminho para um crescimento inclusivo e sustentável amanhã.

O exemplo de outras economias emergentes que realizaram o "dever de casa" serve de inspiração e alerta: é o momento de o Brasil acordar para a realidade de suas contas públicas para garantir o futuro das próximas gerações.

 

Texto gerado com auxílio de Inteligência Artificial.

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