fechar
notícias | Notícia

Sociedade Brasileira de Anestesiologia lança guia gratuito sobre anestesia

O "Guia Básico de Anestesiologia" tem o objetivo de tirar dúvidas da população sobre a sedação e abordar outros temas

Por Rádio Jornal Publicado em 17/07/2026 às 12:29 | Atualizado em 17/07/2026 às 13:10
Iniciativa prevê treinamento direto das equipes médicas, padronização de protocolos e suporte técnico especializado
Iniciativa prevê treinamento direto das equipes médicas, padronização de protocolos e suporte técnico especializado - ASCOM IMIP/DIVULGAÇÃO

Clique aqui e escute a matéria

Siga o JC no Google e acompanhe
tudo o que você precisa Seguir no Google

Não é de hoje que a população tem medo de anestesia e coisas que remetam a sedação. Em razão disso, a Sociedade Brasileira de Anestesiologia (SBA), lançou o “Guia Básico de Anestesiologia”. O guia é voltado para o público geral e aborda dúvidas comuns que a população tem sobre a anestesia.

De certa forma, tornou-se corriqueiro ver pessoas que morrem por uma aplicação mal feita, muitas vezes  por um profissional que não é capacitado.

Na matéria a seguir, a vice-presidente da Sociedade de Brasileira de Anestesiologia, Cátia Sousa Gouveia, destaca os cuidados que devem ser tomados antes, durante e depois do procedimento.

Confira a reportagem de Ernesto Pereira, com trabalhos técnicos de Sidney Cunha, que fala sobre o “Guia Básico de Anestesiologia” e da importância de que estes trabalho seja feito por um profissional capacitado:

 

Leia também

Bahia x Chapecoense: onde assistir ao vivo, horários, prováveis escalações e tudo sobre o jogo do Brasileirão
Série A

Bahia x Chapecoense: onde assistir ao vivo, horários, prováveis escalações e tudo sobre o jogo do Brasileirão
Brasil x Polônia ao vivo na VNL Masculina 2026: onde assistir, horário e detalhes da Liga das Nações de Vôlei
VOLEI

Brasil x Polônia ao vivo na VNL Masculina 2026: onde assistir, horário e detalhes da Liga das Nações de Vôlei

Compartilhe

Tags