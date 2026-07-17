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Economia e Negócios: Nova aposentadoria pode afetar contas públicas

Aprovação de benefício para agentes de saúde pode gerar rombo de R$ 10 bilhões em uma década, desafiando o arcabouço fiscal e a reforma da previdência

Por Com informações da Rádio Jornal Publicado em 17/07/2026 às 10:38
Senado Federal aprovou PEC para dar aposentadoria especial. Medida pode pesar nas contas p&uacute;blicas.
Senado Federal aprovou PEC para dar aposentadoria especial. Medida pode pesar nas contas públicas. - Ton Molina/Agência Senado

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O equilíbrio das contas públicas no Brasil enfrenta um novo e crítico desafio que remete à metáfora de "enxugar gelo". Recentemente, o Senado Federal aprovou uma Proposta de Emenda à Constituição (PEC) que concede aposentadoria especial aos agentes comunitários de saúde e de combate a endemias, uma medida vista por especialistas como um exemplo de populismo eleitoral com pesadas consequências estruturais.

 

O impacto fiscal de R$ 10 bilhões e o retrocesso previdenciário

Embora o papel social desses profissionais seja inegável na linha de frente da prevenção de doenças nos municípios, a aprovação do texto traz uma fatura alta para o contribuinte. Estimativas apontam que a concessão desses requisitos mais brandos para a aposentadoria gerará um impacto fiscal de R$ 10 bilhões ao orçamento público nos próximos 10 anos.

Esta medida é vista como um retrocesso em relação aos avanços conquistados na última reforma da previdência, pois permite que uma categoria específica se aposente com regras substancialmente mais leves que o restante da população trabalhadora. O movimento é interpretado como uma abertura de "novas torneiras" para gastos estruturais em um momento em que a equipe econômica foca majoritariamente no aumento da arrecadação via novos impostos.

 

Sustentabilidade da Máquina Pública em Xeque

A decisão legislativa surge em um cenário de fragilidade, onde a União e os entes subnacionais já lutam para cumprir as metas do arcabouço fiscal e afastar o fantasma do déficit público. A criação de um passivo previdenciário desta magnitude, sem a indicação de cortes compensatórios ou uma fonte de financiamento clara, ameaça diretamente a sustentabilidade da máquina pública.

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Especialistas alertam que a manutenção de políticas pautadas por pressões corporativistas, independentemente do mérito da categoria, força o Brasil a um dilema:

  • Continuar a distribuição de privilégios setoriais, cuja conta é repassada à sociedade através de inflação e juros altos.
  • Ou adotar o pragmatismo fiscal como motor definitivo para o desenvolvimento econômico.

O episódio reforça a preocupação de que boas intenções sociais, quando desprovidas de responsabilidade orçamentária, acabam por se transformar em desequilíbrio econômico de longo prazo.


Texto gerado com auxílio de Inteligência Artificial

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