Dia de Nossa Senhora do Carmo: Padroeira do Recife

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Reportagem de fôlego, que aborda, de forma aprofundada, vários aspectos e desdobramentos de um determinado assunto. Traz dados, estatísticas, contexto histórico, além de histórias de personagens que são afetados ou têm relação direta com o tema abordado.

É a matéria que traz subsídios, dados históricos e informações relevantes para ajudar a entender um fato ou notícia.

Conteúdo que faz a verificação da veracidade e da autencidade de uma informação ou fato divulgado.

É a matéria institucional, que aborda assunto de interesse da empresa que patrocina a reportagem.

Texto analítico que traduz a posição oficial do veículo em relação aos fatos abordados.

É a interpretação da notícia, levando em consideração informações que vão além dos fatos narrados. Faz uso de dados, traz desdobramentos e projeções de cenário, assim como contextos passados.

Reportagem que traz à tona fatos ou episódios desconhecidos, com forte teor de denúncia. Exige técnicas e recursos específicos.

Texto predominantemente opinativo. Expressa a visão do autor, mas não necessariamente a opinião do jornal. Pode ser escrito por jornalistas ou especialistas de áreas diversas.

É o fato ou acontecimento de interesse jornalístico. Pode ser uma informação nova ou recente. Também diz respeito a uma novidade de uma situação já conhecida.

Confira a história da festa, o que abre e fecha do comércio do Recife e a programação das missas para esta quinta-feira (16)

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Em 16 de julho, é comemorado o Dia de Nossa Senhora do Carmo. A data marca um dos maiores eventos religiosos do Brasil. Com mais de 20 missas previstas para o dia, as festividades marcam também o jubilo dos 775 anos da tradição da entrega do escapulário de Nossa Senhora do Carmo a São Simão Stock; e dos 350 anos da Arquidiocese de Olinda e Recife.



A festa completa 330 anos e conta com o tema de "Revestidos de Cristo, a exemplo da Virgem do Carmo, nossa mãe, trazemos sobre nós o escapulário, sinal de consagração" e o lema "Revestidos de Cristo, a exemplo da Virgem do Carmo, nossa mãe, trazemos sobre nós o escapulário, sinal de consagração".



Escute a matéria abaixo do repórter Ernesto Pereira, com trabalhos técnicos de Sidney Cunha, e fique por dentro da história de como a festa chegou ao Brasil, da importância de Nossa Senhora do Carmo para Pernambuco e Recife, além do que abre e fecha do comércio pernambucano, devido ao feriado municipal.

