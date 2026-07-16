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Dia de Nossa Senhora do Carmo: Padroeira do Recife

Confira a história da festa, o que abre e fecha do comércio do Recife e a programação das missas para esta quinta-feira (16)

Por Rádio Jornal Publicado em 16/07/2026 às 4:00
Igreja Nossa Senhora do Carmo
Igreja Nossa Senhora do Carmo - DIVULGAÇÃO

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Em 16 de julho, é comemorado o Dia de Nossa Senhora do Carmo. A data marca um dos maiores eventos religiosos do Brasil. Com mais de 20 missas previstas para o dia, as festividades marcam também o jubilo dos 775 anos da tradição da entrega do escapulário de Nossa Senhora do Carmo a São Simão Stock; e dos 350 anos da Arquidiocese de Olinda e Recife.


A festa completa 330 anos e conta com o tema de "Revestidos de Cristo, a exemplo da Virgem do Carmo, nossa mãe, trazemos sobre nós o escapulário, sinal de consagração" e o lema "Revestidos de Cristo, a exemplo da Virgem do Carmo, nossa mãe, trazemos sobre nós o escapulário, sinal de consagração".


Escute a matéria abaixo do repórter Ernesto Pereira, com trabalhos técnicos de Sidney Cunha, e fique por dentro da história de como a festa chegou ao Brasil, da importância de Nossa Senhora do Carmo para Pernambuco e Recife, além do que abre e fecha do comércio pernambucano, devido ao feriado municipal.

 

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