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Economia e Negócios: Investimento da Neoenergia deve impulsionar economia em PE

Aporte bilionário foca na modernização da rede elétrica para eliminar gargalos da indústria e gerar milhares de empregos no estado

Por Com informações da Rádio Jornal Publicado em 15/07/2026 às 10:51 | Atualizado em 15/07/2026 às 10:51
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Neoenergia anuncia investimento de R$ 9,7 bilhões que pode gerar empregos direta e indiretamente em Pernambuco. - Neoenergia Pernambuco / divulgação

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Pernambuco prepara-se para um novo ciclo de crescimento econômico sustentado pelo setor energético. O anúncio de um investimento de R$ 9,7 bilhões pela Neoenergia, com execução prevista até 2030, promete transformar a infraestrutura elétrica do estado, posicionando-o como um destino ainda mais atraente para o capital corporativo.

A iniciativa não visa apenas a manutenção, mas a ampliação e modernização da rede, atacando diretamente um dos maiores entraves ao desenvolvimento regional: a instabilidade energética.

 

Infraestrutura elétrica como diferencial competitivo

Em um cenário de disputa acirrada entre os estados brasileiros pela atração de novas empresas, a segurança energética surge como o principal fator de decisão para a alocação de capital. A modernização da malha elétrica pernambucana deve eliminar gargalos históricos que dificultavam a instalação de indústrias de transformação, complexos logísticos e centros tecnológicos.

Diferente de regiões que já sofrem com malhas saturadas, Pernambuco passa a oferecer uma garantia estrutural de suprimento de alta tensão, essencial para a expansão de operações fabris. Uma matriz energética confiável e imune a instabilidades reduz custos operacionais e mitiga riscos de interrupção na produção, oferecendo o "porto seguro" que grandes investidores buscam.

 

O efeito multiplicador na economia real

O impacto desses R$ 9,7 bilhões será sentido de forma imediata e gradual:

  • Curto Prazo: A execução das obras deve irrigar o mercado de trabalho local, com a criação de milhares de vagas diretas em setores como engenharia, construção civil e serviços terceirizados. Além disso, a cadeia metalmecânica será tracionada pela demanda por torres, cabos e transformadores.
  • Médio e Longo Prazo: Os ganhos de eficiência transbordarão para diversos setores produtivos, garantindo que o crescimento econômico não seja apenas momentâneo, mas sustentável.

 

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Setores beneficiados: do agronegócio ao polo tecnológico

A estabilidade da rede elétrica terá reflexos diretos em áreas estratégicas do estado. No interior, a agroindústria será uma das principais beneficiadas, uma vez que sistemas de irrigação e maquinários de processamento exigem energia constante para operar com eficiência.

Já no litoral e região metropolitana, o investimento apoiará a expansão do Complexo Portuário de Suape e fortalecerá o ecossistema de serviços e tecnologia, que depende de uma infraestrutura digital e elétrica resiliente para competir globalmente.

 

Desafios para o futuro

Apesar do otimismo, especialistas alertam que o sucesso desse aporte depende de fatores complementares. Para que Pernambuco alcance seu potencial pleno como indutor de desenvolvimento, é fundamental que haja regras claras de proteção ao capital produtivo e um preparo adequado da população para ocupar as novas posições de trabalho geradas por esse ciclo.

A logística de escoamento e a capacidade de distribuição de energia devem caminhar em sintonia para garantir que a economia pernambucana atinja o patamar de competitividade que o estado merece.

 

Texto gerado com auxílio de Inteligência Artificial.

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