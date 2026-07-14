Economia e Negócios: A Revolução das Fintechs no PAT
O mercado de vale-refeição e alimentação passa por sua maior transformação tecnológica em décadas, e deve beneficiar empresas e colaboradores
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O mercado de benefícios ao trabalhador no Brasil está atravessando uma transformação profunda, impulsionada por mudanças regulatórias e pela ascensão das fintechs. Por décadas, o Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT) operou sob um modelo de "arranjo fechado", no qual grandes operadoras tradicionais controlavam todo o ecossistema, desde a emissão dos cartões até o credenciamento individual de cada estabelecimento comercial. Este cenário, contudo, está sendo rapidamente substituído por modelos mais dinâmicos e competitivos.
O fim do monopólio dos arranjos fechados e do "rebate"
No modelo tradicional, a verticalização do processo gerava ineficiências significativas para o setor produtivo. Comerciantes eram obrigados a gerenciar múltiplas máquinas de cartão e a arcar com taxas de desconto (MDR) que frequentemente superavam os 6% ou 7% para garantir que não perderiam clientes.
Parte desse valor servia para financiar o chamado "rebate": um desconto que as operadoras ofereciam aos departamentos de RH das empresas para vencer licitações. A modernização recente do programa proibiu essa prática, abrindo caminho para uma disputa baseada em eficiência tecnológica e não em subsídios cruzados.
Arranjos abertos: liberdade de escolha e menos custos
A grande disrupção veio com a adoção dos arranjos abertos pelas fintechs. Ao utilizarem bandeiras globais como Mastercard e Visa, essas novas empresas democratizaram a aceitação dos benefícios. Agora, qualquer restaurante ou supermercado que possua uma máquina de cartão padrão pode transacionar o vale, eliminando as antigas barreiras de credenciamento.
Essa mudança traz vantagens claras para os dois principais elos da cadeia:
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- Trabalhador: Ganha liberdade total para escolher onde realizar suas refeições, com maior poder de compra.
- Comerciante: Beneficia-se de uma maior fluidez nas vendas e da concorrência entre as adquirentes, o que tende a reduzir as taxas cobradas.
O novo desafio regulatório e o papel do Banco Central
Apesar dos avanços, o setor enfrenta agora uma complexa batalha regulatória focada na interoperabilidade e nas tarifas de intercâmbio. Com a possibilidade de gastar o saldo em qualquer rede, a disputa migrou para o equilíbrio da rentabilidade das emissoras, que não podem mais recorrer ao antigo rebate.
O desafio central para o Banco Central nas próximas etapas é garantir que as taxas cobradas dos lojistas nos arranjos abertos convirjam para níveis considerados justos, aproximando-se das taxas convencionais de cartões de crédito e débito. Essa convergência é vista como essencial para consolidar a revolução digital no prato do trabalhador brasileiro.
Texto gerado com auxílio de Inteligência Artificial.