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Economia e Negócios: A Revolução das Fintechs no PAT

O mercado de vale-refeição e alimentação passa por sua maior transformação tecnológica em décadas, e deve beneficiar empresas e colaboradores

Por Com informações da Rádio Jornal Publicado em 14/07/2026 às 10:41 | Atualizado em 14/07/2026 às 10:42
Revolu&ccedil;&atilde;o das Fintechs no Programa de Alimenta&ccedil;&atilde;o do Trabalhador (PAT) podem ajudar o trabalhador.
Revolução das Fintechs no Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT) podem ajudar o trabalhador. - Foto: Diego Nigro/ Acervo JC Imagem

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O mercado de benefícios ao trabalhador no Brasil está atravessando uma transformação profunda, impulsionada por mudanças regulatórias e pela ascensão das fintechs. Por décadas, o Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT) operou sob um modelo de "arranjo fechado", no qual grandes operadoras tradicionais controlavam todo o ecossistema, desde a emissão dos cartões até o credenciamento individual de cada estabelecimento comercial. Este cenário, contudo, está sendo rapidamente substituído por modelos mais dinâmicos e competitivos.

 

 

O fim do monopólio dos arranjos fechados e do "rebate"

 

No modelo tradicional, a verticalização do processo gerava ineficiências significativas para o setor produtivo. Comerciantes eram obrigados a gerenciar múltiplas máquinas de cartão e a arcar com taxas de desconto (MDR) que frequentemente superavam os 6% ou 7% para garantir que não perderiam clientes.

Parte desse valor servia para financiar o chamado "rebate": um desconto que as operadoras ofereciam aos departamentos de RH das empresas para vencer licitações. A modernização recente do programa proibiu essa prática, abrindo caminho para uma disputa baseada em eficiência tecnológica e não em subsídios cruzados.

 

Arranjos abertos: liberdade de escolha e menos custos

 

A grande disrupção veio com a adoção dos arranjos abertos pelas fintechs. Ao utilizarem bandeiras globais como Mastercard e Visa, essas novas empresas democratizaram a aceitação dos benefícios. Agora, qualquer restaurante ou supermercado que possua uma máquina de cartão padrão pode transacionar o vale, eliminando as antigas barreiras de credenciamento.

Essa mudança traz vantagens claras para os dois principais elos da cadeia:

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  • Trabalhador: Ganha liberdade total para escolher onde realizar suas refeições, com maior poder de compra.
  • Comerciante: Beneficia-se de uma maior fluidez nas vendas e da concorrência entre as adquirentes, o que tende a reduzir as taxas cobradas.

 

O novo desafio regulatório e o papel do Banco Central

 

Apesar dos avanços, o setor enfrenta agora uma complexa batalha regulatória focada na interoperabilidade e nas tarifas de intercâmbio. Com a possibilidade de gastar o saldo em qualquer rede, a disputa migrou para o equilíbrio da rentabilidade das emissoras, que não podem mais recorrer ao antigo rebate.

O desafio central para o Banco Central nas próximas etapas é garantir que as taxas cobradas dos lojistas nos arranjos abertos convirjam para níveis considerados justos, aproximando-se das taxas convencionais de cartões de crédito e débito. Essa convergência é vista como essencial para consolidar a revolução digital no prato do trabalhador brasileiro.

 

Texto gerado com auxílio de Inteligência Artificial.

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