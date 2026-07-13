Indicado ao TST, pernambucano Sérgio Torres Teixeira defende regulamentação para reduzir conflitos trabalhistas

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Reportagem de fôlego, que aborda, de forma aprofundada, vários aspectos e desdobramentos de um determinado assunto. Traz dados, estatísticas, contexto histórico, além de histórias de personagens que são afetados ou têm relação direta com o tema abordado.

É a matéria que traz subsídios, dados históricos e informações relevantes para ajudar a entender um fato ou notícia.

Conteúdo que faz a verificação da veracidade e da autencidade de uma informação ou fato divulgado.

É a matéria institucional, que aborda assunto de interesse da empresa que patrocina a reportagem.

Texto analítico que traduz a posição oficial do veículo em relação aos fatos abordados.

É a interpretação da notícia, levando em consideração informações que vão além dos fatos narrados. Faz uso de dados, traz desdobramentos e projeções de cenário, assim como contextos passados.

Reportagem que traz à tona fatos ou episódios desconhecidos, com forte teor de denúncia. Exige técnicas e recursos específicos.

Texto predominantemente opinativo. Expressa a visão do autor, mas não necessariamente a opinião do jornal. Pode ser escrito por jornalistas ou especialistas de áreas diversas.

É o fato ou acontecimento de interesse jornalístico. Pode ser uma informação nova ou recente. Também diz respeito a uma novidade de uma situação já conhecida.

Desembargador do TRT-6 afirmou que debates sobre pejotização, trabalho por aplicativos e mudanças na jornada exigem segurança jurídica

Clique aqui e escute a matéria

Siga o JC no Google e acompanhe

tudo o que você precisa Seguir no Google

Indicado pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) para ocupar uma vaga de ministro do Tribunal Superior do Trabalho (TST), o desembargador do Tribunal Regional do Trabalho da 6ª Região (TRT-6), Sérgio Torres Teixeira, afirmou que a regulamentação de novas modalidades de trabalho será decisiva para reduzir conflitos trabalhistas. As declarações foram dadas nesta segunda-feira (13), em entrevista ao programa Passando a Limpo, da Rádio Jornal.

No início da entrevista, o magistrado ressaltou que ainda depende de sabatina e aprovação do Senado Federal para assumir o cargo. Segundo ele, a expectativa é que a data seja definida nas próximas semanas.

Ao falar sobre os desafios atuais da Justiça do Trabalho, Torres Teixeira afirmou que temas como trabalho por aplicativos e pejotização ainda carecem de definições legais, o que acaba ampliando a judicialização.

Segundo ele, a expectativa é que o Congresso avance na regulamentação dessas relações e que o STF estabeleça um entendimento sobre a pejotização. "Quando você não tem regras legais definindo exatamente como será o tratamento envolvendo essa relação, você permite um espaço para discussões.", disse.

Ações trabalhistas

O desembargador também avaliou que o elevado número de ações trabalhistas decorre, em muitos casos, da busca por maior segurança jurídica. Segundo ele, empregadores frequentemente preferem formalizar acordos na Justiça do Trabalho para que eles sejam homologados por um juiz, evitando questionamentos futuros.

Para Torres Teixeira, esse cenário explica parte do crescimento das demandas trabalhistas nos últimos anos, embora a tendência seja de estabilização com o amadurecimento das relações de trabalho e da legislação.

Ao comentar o debate sobre mudanças na jornada de trabalho, o desembargador afirmou que eventuais alterações podem gerar dificuldades na fase inicial de adaptação, mas defendeu que os efeitos positivos tendem a prevalecer no longo prazo.

"Quando ambas as partes se habituarem com essa nova realidade, será reconhecido que a mudança, em termos de progresso social, terá sido benéfica não apenas para a classe trabalhadora, mas também para a classe empresarial."



Saiba como assistir aos Videocasts do JC

