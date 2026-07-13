Economia e Negócios: Indústria de Pernambuco consolida vice-liderança nacionall

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PE apresenta o segundo melhor desempenho industrial do país em três métricas temporais, impulsionado pela Refinaria Abreu e Lima e setor automotivo

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A economia real de Pernambuco demonstra uma resiliência robusta em 2024. De acordo com os dados mais recentes da Pesquisa Industrial Mensal, divulgada pelo IBGE, a produção industrial do estado não apenas retomou seu vigor, mas assumiu uma posição de destaque absoluto no cenário nacional.

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Desempenho de Destaque no Ranking Nacional

No mês de maio, Pernambuco registrou o segundo maior desempenho de todo o país na passagem mensal, apresentando um crescimento de 2,4%. Esse avanço coloca o estado atrás apenas do Ceará, que cresceu 3,2%, e supera significativamente a média nacional e de estados tradicionalmente industrializados das regiões Sul e Sudeste, que ainda enfrentam dificuldades devido aos juros reais elevados.

A consistência dessa expansão é o que mais chama a atenção de economistas. Pernambuco mantém a vice-liderança nacional em três recortes temporais distintos:

Mensal (Maio): Crescimento de 2,4%.

Acumulado do Ano: Salto de 14,9%, atrás apenas do Espírito Santo (21,9%).

Últimos 12 meses: Avanço de 7,6%, novamente figurando na segunda posição do país.

Os Motores do Crescimento: Refino e Diversificação

A trajetória de alta sustentada é explicada pela combinação de setores estratégicos. O principal pilar é a retomada da Refinaria Abreu e Lima, após a ampliação de sua produção. No entanto, o resultado não é isolado; o dinamismo também é ancorado pelos setores automotivo, de produtos químicos, metalurgia e de máquinas e aparelhos elétricos.

Essa diversificação industrial indica que as decisões de investimento corporativo estão fundamentadas em um nível de confiança sólido e em fundamentos econômicos regionais robustos.

Impacto Socioeconômico e Efeito Multiplicador

O aquecimento do "chão de fábrica" traz benefícios diretos e rápidos para a sociedade pernambucana. A indústria de transformação é conhecida por sua alta capacidade de difusão de riqueza. Quando uma fábrica acelera sua produção nessas taxas, ela eleva a demanda por serviços especializados, como logística avançada, tecnologia e segurança.

Além disso, o setor industrial é responsável por:

Empregos de Qualidade: Contratação de mão de obra com salários médios superiores aos de outros setores da economia.

Estabilidade Fiscal: Geração de um volume robusto de arrecadação de tributos, essencial para garantir o investimento em serviços públicos e a estabilidade social do estado.

Com resultados positivos no curto, médio e longo prazo, Pernambuco se consolida como um dos principais polos de desenvolvimento industrial do Brasil na atualidade.

Texto gerado com auxílio de Inteligência Artificial.



