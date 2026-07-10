Economia e Negócios: Ibovespa e dólar Ignoram tensões entre EUA e Irã

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Mercado financeiro brasileiro apresenta valorização impulsionado por cenário macroeconômico global, apesar da retomada dos conflitos entre EUA e Irã

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O mercado financeiro surpreendeu as expectativas tradicionais nesta semana ao reagir de forma contrária ao esperado diante da escalada de tensões geopolíticas entre os Estados Unidos e o Irã. Enquanto o instinto clássico de aversão ao risco sugeriria uma disparada no preço do petróleo, fuga de capitais para o dólar e queda generalizada nas bolsas de valores, o cenário observado foi de alta no Ibovespa e queda na cotação da moeda americana em relação ao real.

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O fator petróleo e a retórica de Trump

A reação dos investidores indica que o mercado global de energia está priorizando fundamentos macroeconômicos em detrimento de riscos pontuais de oferta no Golfo Pérsico. Embora o ex-presidente Donald Trump tenha anunciado o fim da trégua e a retomada de ataques militares, o preço do barril de petróleo recuou.

Essa dinâmica sugere que o mercado "pagou para ver", concluindo que a retórica belicosa, apesar de inflamada politicamente, não possui força estrutural para estrangular a oferta de óleo de forma duradoura no longo prazo.

Fluxo de capital estrangeiro e a atratividade brasileira

A valorização da bolsa brasileira e a desvalorização do dólar são reflexos de uma reprecificação do fluxo de capitais no mundo. Dois fatores principais sustentam esse movimento:

Cenário nos EUA: Sinais de arrefecimento na inflação americana e um mercado de trabalho com menor tração fortalecem as apostas de que o Federal Reserve (Fed) possa intensificar o afrouxamento monetário, reduzindo as taxas de juros.

Juros no Brasil: O capital estrangeiro, em busca de rentabilidade, volta seus olhos para mercados emergentes atrativos.

O Brasil, mesmo enfrentando ruídos fiscais internos, mantém a segunda maior taxa de juros real do mundo, o que atrai investidores em um momento de queda nos preços do petróleo e possível redução de juros nos países desenvolvidos.

Essa mudança acentuada na tendência de mercado mostra que, no momento atual, os fundamentos econômicos e a busca por rendimento estão sobrepondo-se ao temor de um conflito geopolítico em larga escala.

Texto gerado com auxílio de Inteligência Artificial