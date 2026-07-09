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Economia e Negócios: Teto de 1% para o IPVA e o impacto no bolso

Medida aprovada na CCJ pode aquecer indústria automotiva, mas acende alerta para estados e municípios com previsão de perda bilionária na arrecadação

Por Com informações da Rádio Jornal Publicado em 09/07/2026 às 9:11 | Atualizado em 09/07/2026 às 9:12
Teto de 1% para o IPVA pode aumentar vendas de ve&iacute;culos, mas diminuir a arrecada&ccedil;&atilde;o de estados e munic&iacute;pios.
Teto de 1% para o IPVA pode aumentar vendas de veículos, mas diminuir a arrecadação de estados e municípios. - Agência Brasil / arquivo

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A Comissão de Constituição e Justiça (CCJ) da Câmara dos Deputados deu um passo decisivo que pode mudar drasticamente o custo de manutenção de veículos no Brasil. Foi aprovada a limitação da alíquota do IPVA a um teto máximo de 1% do valor do veículo. Atualmente, o imposto varia consideravelmente entre as regiões, chegando a atingir 4% em estados como São Paulo, Rio de Janeiro e Minas Gerais.

 

O Estímulo ao consumo e o aquecimento da indústria

 

Sob a ótica microeconômica, a redução padronizada do imposto funciona como um potente indutor de demanda. Ao diminuir sensivelmente o custo anual de propriedade, a medida oferece um fôlego extra ao orçamento das famílias, incentivando o consumidor que estava hesitante a comprar ou trocar de carro.

Esse movimento gera um efeito positivo em cascata na economia real:

  • Vendas: Destrava estoques de veículos novos e seminovos em concessionárias.
  • Empregos: Aquece a cadeia produtiva da indústria automotiva, gerando novas frentes de trabalho.
  • Mercados Paralelos: Fomenta setores como o de seguros e autopeças, criando um ciclo virtuoso de consumo.


O "cobertor curto": O risco fiscal para estados e municípios

 

Apesar do entusiasmo dos consumidores, a medida acende um sinal vermelho nas finanças públicas. Especialistas alertam para um cenário de "cobertor curto", onde o estímulo de um lado gera um rombo do outro. A previsão é de uma queda de arrecadação entre R$38 bilhões e R$50 bilhões.

O impacto é particularmente severo para as prefeituras. Pela Constituição Federal, 50% de tudo o que é arrecadado com o IPVA deve ser repassado aos municípios onde os veículos estão licenciados. Com orçamentos já engessados, prefeitos e governadores enfrentam o risco de desequilíbrio nas contas, o que pode penalizar a oferta de serviços básicos essenciais à população.

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Justiça fiscal e os desafios da reforma

 

A proposta aprovada pela CCJ indica que a compensação para essa perda de receita viria da limitação de gastos com publicidade governamental. No entanto, críticos apontam que a pauta avançou sem um estudo de impacto orçamentário profundo ou indicações claras de fontes compensatórias suficientes.

O desafio para o Congresso agora é equilibrar a busca por justiça fiscal e simplificação do sistema com a responsabilidade fiscal. O objetivo ideal de uma reforma tributária deve ser promover cortes de impostos sem comprometer a saúde financeira dos entes subnacionais, garantindo que o alívio no bolso do motorista não se transforme em precariedade nos serviços públicos.

 

Texto gerado com auxílio de Inteligência Artificial

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