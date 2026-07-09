Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Reportagem de fôlego, que aborda, de forma aprofundada, vários aspectos e desdobramentos de um determinado assunto. Traz dados, estatísticas, contexto histórico, além de histórias de personagens que são afetados ou têm relação direta com o tema abordado.

É a matéria que traz subsídios, dados históricos e informações relevantes para ajudar a entender um fato ou notícia.

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Após anúncio de Washington, especialistas alertam para os riscos do protecionismo e destacam o papel da inovação nacional, como o Pix

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A diplomacia econômica brasileira atravessa um de seus períodos mais delicados e cruciais. Recentemente, as tensões entre Brasil e Estados Unidos escalaram após o anúncio de Washington sobre a imposição de novas sobretarifas a produtos nacionais, colocando em xeque a relação comercial entre as duas maiores economias do hemisfério ocidental.

<p class="texto">Listen to <a href="https://hearthis.at/tecnologia/economia-e-negocios-ecio-costa-08/" target="_blank">ECONOMIA E NÉGOCIOS - ECIO COSTA</a> <span>by</span><a href="https://hearthis.at/tecnologia/" target="_blank" >Rádio Jornal</a> <span>on</span> <a href="https://hearthis.at/" target="_blank">hearthis.at</a></p> <div id="banner-300x250-4-mobile" class="skeleton-box"></div> <script> if (window.matchMedia("(max-width:991px)").matches) { document.querySelector('#banner-300x250-4-mobile').innerHTML = '<div id="banner-300x250-4" class="ads ads-retangular text-center"></div>'; window.pushAds.push({ id: "banner-300x250-4" }); } </script> <div id="banner-300x250-4-desktop" class="skeleton-box"></div> <script> if (window.matchMedia("(min-width:992px)").matches) { document.querySelector('#banner-300x250-4-desktop').innerHTML = '<div id="banner-300x250-4" class="ads ads-retangular text-center"></div>'; window.pushAds.push({ id: "banner-300x250-4" }); } </script>

O Fracasso Histórico do Protecionismo

Diferente do que se pode imaginar, a história das relações tarifárias mostra que o protecionismo funciona como um "jogo de soma negativa". Ciclos anteriores de barreiras impostas pelos Estados Unidos não resultaram em ganhos reais de competitividade para a indústria norte-americana. Pelo contrário, essas medidas serviram apenas para reduzir o fluxo comercial e desgastar laços diplomáticos.

Setores em Risco: Siderurgia e Agronegócio

O impacto direto dessas tarifas punitivas é sentido em pilares da economia brasileira, como a siderurgia e o agronegócio. Com as margens de lucro pressionadas, o efeito cascata atinge o consumidor final em ambos os países, que acaba pagando mais caro por insumos e produtos básicos devido ao encarecimento da cadeia produtiva.

Soberania Tecnológica e o Exemplo do Pix



Um efeito colateral inesperado das pressões de Washington tem sido o distanciamento pragmático do Brasil. Ao invés de forçar um alinhamento automático com os interesses geopolíticos dos EUA, as barreiras financeiras e tarifárias têm fortalecido a urgência brasileira por maior autonomia.

Neste cenário, a soberania tecnológica surge como um diferencial estratégico. O Brasil detém hoje um dos sistemas de pagamentos mais eficientes do mundo: o Pix. Mais do que uma conveniência bancária, o Pix é uma tecnologia inclusiva que revolucionou a economia nacional e exemplifica a capacidade do país de criar soluções robustas e independentes de pressões externas.

O Futuro: Cooperação em vez de Muros

O atual "xeque-mate" tarifário demonstra que ferramentas punitivas são métodos obsoletos que destroem valor econômico. Especialistas defendem que o caminho para o desenvolvimento passa obrigatoriamente pela cooperação e pelo livre comércio, e não pela construção de muros alfandegários que penalizam o crescimento global e a inovação.

Texto gerado com auxílio de Inteligência Artificial