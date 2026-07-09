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Economia e Negócios: O impacto das novas sobretarifas dos EUA

Após anúncio de Washington, especialistas alertam para os riscos do protecionismo e destacam o papel da inovação nacional, como o Pix

Por Com informações da Rádio Jornal Publicado em 09/07/2026 às 8:50
Xadrez tarif&aacute;rio entre Estados Unidos e Brasil pode abrir alas para a soberania tecnol&oacute;gica no pa&iacute;s.
Xadrez tarifário entre Estados Unidos e Brasil pode abrir alas para a soberania tecnológica no país. - Divulgação

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A diplomacia econômica brasileira atravessa um de seus períodos mais delicados e cruciais. Recentemente, as tensões entre Brasil e Estados Unidos escalaram após o anúncio de Washington sobre a imposição de novas sobretarifas a produtos nacionais, colocando em xeque a relação comercial entre as duas maiores economias do hemisfério ocidental.

 

O Fracasso Histórico do Protecionismo

 

Diferente do que se pode imaginar, a história das relações tarifárias mostra que o protecionismo funciona como um "jogo de soma negativa". Ciclos anteriores de barreiras impostas pelos Estados Unidos não resultaram em ganhos reais de competitividade para a indústria norte-americana. Pelo contrário, essas medidas serviram apenas para reduzir o fluxo comercial e desgastar laços diplomáticos.

 

Setores em Risco: Siderurgia e Agronegócio

 

O impacto direto dessas tarifas punitivas é sentido em pilares da economia brasileira, como a siderurgia e o agronegócio. Com as margens de lucro pressionadas, o efeito cascata atinge o consumidor final em ambos os países, que acaba pagando mais caro por insumos e produtos básicos devido ao encarecimento da cadeia produtiva.

 

Soberania Tecnológica e o Exemplo do Pix


Um efeito colateral inesperado das pressões de Washington tem sido o distanciamento pragmático do Brasil. Ao invés de forçar um alinhamento automático com os interesses geopolíticos dos EUA, as barreiras financeiras e tarifárias têm fortalecido a urgência brasileira por maior autonomia.

Neste cenário, a soberania tecnológica surge como um diferencial estratégico. O Brasil detém hoje um dos sistemas de pagamentos mais eficientes do mundo: o Pix. Mais do que uma conveniência bancária, o Pix é uma tecnologia inclusiva que revolucionou a economia nacional e exemplifica a capacidade do país de criar soluções robustas e independentes de pressões externas.

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O Futuro: Cooperação em vez de Muros

 

O atual "xeque-mate" tarifário demonstra que ferramentas punitivas são métodos obsoletos que destroem valor econômico. Especialistas defendem que o caminho para o desenvolvimento passa obrigatoriamente pela cooperação e pelo livre comércio, e não pela construção de muros alfandegários que penalizam o crescimento global e a inovação.

 

Texto gerado com auxílio de Inteligência Artificial

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