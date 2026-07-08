Festival de Inverno de Garanhuns começa nesta quinta (9); confira programação
Evento chega a sua 34ª edição, e contará com 18 dias de atividade distribuídos pelos 20 polos culturais da cidade, unindo música, teatro e afins
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O Festival de Inverno de Garanhuns estreia sua 34ª edição nesta quinta-feira (9), dando boas vindas a um dos eventos mais tradicionais da cidade. A programação, que dura até o próximo dia 26 de julho, se espalha pelos 20 polos culturais da cidade, com shows que vão de atrações regionais a nacionais.
O FIG reúne diferentes atrações na Praça Mestre Dominguinhos, conhecida por ser o polo principal do evento, além dos espaços reservados no Parque Euclides Dourado, Pau Pombo, Seminário São José, Centro Cultural Alfredo Leite Cavalcanti e Espaço Cultural Luís Jardim.
Entre os nomes confirmados para o FIG, estão Joyce Alane, Alcione, Anavitória, Thiaguinho, Luísa Sonza, Jota Quest, entre outros.
FIG e multiculturalidade
Garanhuns, no Agreste pernambucano, promove o festival desde 1991. Hoje, a cidade virou um dos principais destinos turísticos, tanto pela programação quanto pela temperatura, que pode chegar a 14º C no inverno.
Além dos shows, o público também pode aproveitar exposições de arte, mostras gastronômicas, apresentações de dança, circo, literatura e audiovisual.
Rádio Jornal no FIG 2026
Para quem não quiser perder os melhores shows do FIG, a Rádio Jornal prepara uma grande cobertura e transmissão das apresentações. Isso porque a emissora levará o melhor do evento para os ouvintes, a partir desta quinta (9).
Na primeira metade do evento, entre os dias 09 e 16 de julho, Leonardo Boris assume o microfone nas noites do festival. Na sequência, a partir do dia 17 e seguindo até o encerramento no dia 25 de julho, Marcelo Araújo assume o comando das transmissões, em horários que variam entre as 20h, 21h e 23h.
Programação Festival de Inverno de Garanhuns 2026
Quinta-feira | 09/07 (Noite do Brega)
Sheldon
Ciel Rodrigues
Raphaela Santos
Zezo
Sexta-feira | 10/07 (Noite das Mulheres)
Flay
Joyce Alane
Adriana Calcanhotto
Alcione
Paula Fernandes
Sábado | 11/07 (Pop e Rock)
Hey Folks
Delacruz
Anavitória
Jota Quest
Luísa Sonza
Domingo | 12/07 (Samba e Pagode)
Mirelly Araujo
Amor Eterno
Alexandre Pires
Thiaguinho
Quarta-feira | 15/07 (Noite do Forró)
Monica Almeida
Kátia e Aduílio
Tarcísio do Acordeon
Henry Freitas
Quinta-feira | 16/07 (Noite do Brega Funk)
PV Calado
Neiff
MC Daniel
Felipe Amorim
Sexta-feira | 17/07 (Noite do Rap/Trap)
Mago de Tarso
Pedro Vinicius
Tribo da Periferia
Hungria
Filipe Ret
Sábado | 18/07 (Os Clássicos do Rock)
Fada Carabina
Jam 212
Os Paralamas do Sucesso
Detonautas
Capital Inicial
Domingo | 19/07 (Noite do Axé)
Fogo de Menina Elétrico
Cheiro de Amor
Rafa e Pipo Marques
Claudia Leitte
Quarta-feira | 22/07 (Noite do Reggae)
Anderson e Romário
Tribo de Jah
Armandinho
Edson Gomes
Quinta-feira | 23/07 (Noite Sertaneja)
Carlos e Fabio
Diego e Victor Hugo
Gustavo Mioto
Matheus e Kauan
Sexta-feira | 24/07 (Noite do Pagode Romântico)
Nego Junior
Ferrugem
Belo
Dilsinho
Sábado | 25/07 (Encerramento Monumental)
Ycaro
Padre Fábio de Melo (Show especial em homenagem ao Nordeste)
Roupa Nova
Biquíni