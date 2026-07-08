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Festival de Inverno de Garanhuns começa nesta quinta (9); confira programação

Evento chega a sua 34ª edição, e contará com 18 dias de atividade distribuídos pelos 20 polos culturais da cidade, unindo música, teatro e afins

Por Samantha Oliveira Publicado em 08/07/2026 às 18:16
Festival Viva Garanhuns segue até domingo, dia 4 de maio
Festival Viva Garanhuns segue até domingo, dia 4 de maio - Ailton Vieira/Divulgação

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O Festival de Inverno de Garanhuns estreia sua 34ª edição nesta quinta-feira (9), dando boas vindas a um dos eventos mais tradicionais da cidade. A programação, que dura até o próximo dia 26 de julho, se espalha pelos 20 polos culturais da cidade, com shows que vão de atrações regionais a nacionais.

O FIG reúne diferentes atrações na Praça Mestre Dominguinhos, conhecida por ser o polo principal do evento, além dos espaços reservados no Parque Euclides Dourado, Pau Pombo, Seminário São José, Centro Cultural Alfredo Leite Cavalcanti e Espaço Cultural Luís Jardim.

Entre os nomes confirmados para o FIG, estão Joyce Alane, Alcione, Anavitória, Thiaguinho, Luísa Sonza, Jota Quest, entre outros.

FIG e multiculturalidade

Garanhuns, no Agreste pernambucano, promove o festival desde 1991. Hoje, a cidade virou um dos principais destinos turísticos, tanto pela programação quanto pela temperatura, que pode chegar a 14º C no inverno.

Além dos shows, o público também pode aproveitar exposições de arte, mostras gastronômicas, apresentações de dança, circo, literatura e audiovisual.

Rádio Jornal no FIG 2026 

Para quem não quiser perder os melhores shows do FIG, a Rádio Jornal prepara uma grande cobertura e transmissão das apresentações. Isso porque a emissora levará o melhor do evento para os ouvintes, a partir desta quinta (9).

Na primeira metade do evento, entre os dias 09 e 16 de julho, Leonardo Boris assume o microfone nas noites do festival. Na sequência, a partir do dia 17 e seguindo até o encerramento no dia 25 de julho, Marcelo Araújo assume o comando das transmissões, em horários que variam entre as 20h, 21h e 23h.

Programação Festival de Inverno de Garanhuns 2026

Quinta-feira | 09/07 (Noite do Brega)

Reprodução do Instagram / @raphaafavorita
Raphaela Santos ultrapassa 1 bilhão de streamings - Reprodução do Instagram / @raphaafavorita

Sheldon
Ciel Rodrigues
Raphaela Santos
Zezo

Sexta-feira | 10/07 (Noite das Mulheres)

Flay
Joyce Alane
Adriana Calcanhotto
Alcione
Paula Fernandes

Sábado | 11/07 (Pop e Rock)

Hey Folks
Delacruz
Anavitória
Jota Quest
Luísa Sonza

Domingo | 12/07 (Samba e Pagode)

Reprodução/Instagram
Thiaguinho é um dos maiores nomes da música brasileira. - Reprodução/Instagram

Mirelly Araujo
Amor Eterno
Alexandre Pires
Thiaguinho

Quarta-feira | 15/07 (Noite do Forró)

Monica Almeida
Kátia e Aduílio
Tarcísio do Acordeon
Henry Freitas

Quinta-feira | 16/07 (Noite do Brega Funk)

PV Calado
Neiff
MC Daniel
Felipe Amorim

Sexta-feira | 17/07 (Noite do Rap/Trap)

Mago de Tarso
Pedro Vinicius
Tribo da Periferia
Hungria
Filipe Ret

Sábado | 18/07 (Os Clássicos do Rock)

Fada Carabina
Jam 212
Os Paralamas do Sucesso
Detonautas
Capital Inicial

Domingo | 19/07 (Noite do Axé)

DANI VALVERDE/DIVULGAÇÃO
Claudia Leitte na estreia da turnê acústica 'Atemporal' no Suhaí Music Hall, em São Paulo - DANI VALVERDE/DIVULGAÇÃO

Fogo de Menina Elétrico
Cheiro de Amor
Rafa e Pipo Marques
Claudia Leitte

Quarta-feira | 22/07 (Noite do Reggae)

Anderson e Romário
Tribo de Jah
Armandinho
Edson Gomes

Quinta-feira | 23/07 (Noite Sertaneja)

Carlos e Fabio
Diego e Victor Hugo
Gustavo Mioto
Matheus e Kauan

Sexta-feira | 24/07 (Noite do Pagode Romântico)

Nego Junior
Ferrugem
Belo
Dilsinho

Sábado | 25/07 (Encerramento Monumental)

Ycaro
Padre Fábio de Melo (Show especial em homenagem ao Nordeste)
Roupa Nova
Biquíni

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