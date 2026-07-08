Festival de Inverno de Garanhuns começa nesta quinta (9); confira programação

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Evento chega a sua 34ª edição, e contará com 18 dias de atividade distribuídos pelos 20 polos culturais da cidade, unindo música, teatro e afins

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O Festival de Inverno de Garanhuns estreia sua 34ª edição nesta quinta-feira (9), dando boas vindas a um dos eventos mais tradicionais da cidade. A programação, que dura até o próximo dia 26 de julho, se espalha pelos 20 polos culturais da cidade, com shows que vão de atrações regionais a nacionais.

O FIG reúne diferentes atrações na Praça Mestre Dominguinhos, conhecida por ser o polo principal do evento, além dos espaços reservados no Parque Euclides Dourado, Pau Pombo, Seminário São José, Centro Cultural Alfredo Leite Cavalcanti e Espaço Cultural Luís Jardim.

Entre os nomes confirmados para o FIG, estão Joyce Alane, Alcione, Anavitória, Thiaguinho, Luísa Sonza, Jota Quest, entre outros.

FIG e multiculturalidade

Garanhuns, no Agreste pernambucano, promove o festival desde 1991. Hoje, a cidade virou um dos principais destinos turísticos, tanto pela programação quanto pela temperatura, que pode chegar a 14º C no inverno.

Além dos shows, o público também pode aproveitar exposições de arte, mostras gastronômicas, apresentações de dança, circo, literatura e audiovisual.

Rádio Jornal no FIG 2026

Para quem não quiser perder os melhores shows do FIG, a Rádio Jornal prepara uma grande cobertura e transmissão das apresentações. Isso porque a emissora levará o melhor do evento para os ouvintes, a partir desta quinta (9).

Na primeira metade do evento, entre os dias 09 e 16 de julho, Leonardo Boris assume o microfone nas noites do festival. Na sequência, a partir do dia 17 e seguindo até o encerramento no dia 25 de julho, Marcelo Araújo assume o comando das transmissões, em horários que variam entre as 20h, 21h e 23h.

Programação Festival de Inverno de Garanhuns 2026

Quinta-feira | 09/07 (Noite do Brega)

Raphaela Santos ultrapassa 1 bilhão de streamings - Reprodução do Instagram / @raphaafavorita

Sheldon

Ciel Rodrigues

Raphaela Santos

Zezo

Sexta-feira | 10/07 (Noite das Mulheres)

Flay

Joyce Alane

Adriana Calcanhotto

Alcione

Paula Fernandes

Sábado | 11/07 (Pop e Rock)

Hey Folks

Delacruz

Anavitória

Jota Quest

Luísa Sonza

Domingo | 12/07 (Samba e Pagode)

Thiaguinho é um dos maiores nomes da música brasileira. - Reprodução/Instagram

Mirelly Araujo

Amor Eterno

Alexandre Pires

Thiaguinho

Quarta-feira | 15/07 (Noite do Forró)

Monica Almeida

Kátia e Aduílio

Tarcísio do Acordeon

Henry Freitas

Quinta-feira | 16/07 (Noite do Brega Funk)

PV Calado

Neiff

MC Daniel

Felipe Amorim



Sexta-feira | 17/07 (Noite do Rap/Trap)

Mago de Tarso

Pedro Vinicius

Tribo da Periferia

Hungria

Filipe Ret

Sábado | 18/07 (Os Clássicos do Rock)

Fada Carabina

Jam 212

Os Paralamas do Sucesso

Detonautas

Capital Inicial

Domingo | 19/07 (Noite do Axé)

Claudia Leitte na estreia da turnê acústica 'Atemporal' no Suhaí Music Hall, em São Paulo - DANI VALVERDE/DIVULGAÇÃO

Fogo de Menina Elétrico

Cheiro de Amor

Rafa e Pipo Marques

Claudia Leitte

Quarta-feira | 22/07 (Noite do Reggae)

Anderson e Romário

Tribo de Jah

Armandinho

Edson Gomes

Quinta-feira | 23/07 (Noite Sertaneja)

Carlos e Fabio

Diego e Victor Hugo

Gustavo Mioto

Matheus e Kauan

Sexta-feira | 24/07 (Noite do Pagode Romântico)

Nego Junior

Ferrugem

Belo

Dilsinho

Sábado | 25/07 (Encerramento Monumental)

Ycaro

Padre Fábio de Melo (Show especial em homenagem ao Nordeste)

Roupa Nova

Biquíni