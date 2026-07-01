Economia e Negócios: Dívida pública do Brasil salta para 81,1% do PIB

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Em apenas três anos e meio, endividamento cresceu 9,4 pontos percentuais sem gerar avanços estruturais em infraestrutura ou produtividade

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A saúde fiscal do Brasil atingiu um patamar preocupante em maio, com a dívida bruta do governo chegando a 81,1% do Produto Interno Bruto (PIB). O salto é alarmante: em um intervalo de apenas três anos e meio, o endividamento do país subiu 9,4 pontos percentuais. Na prática, isso significa que o Brasil contraiu uma nova dívida superior a R$ 1 trilhão apenas para manter o funcionamento da máquina pública.

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O contraste entre o gasto bilionário e o retorno social

Para dar dimensão ao montante de R$ 1 trilhão, basta compará-lo a um dos maiores programas de transferência de renda do mundo. O Bolsa Família, que atende 19,3 milhões de famílias, possui um orçamento de R$ 158,6 bilhões para 2026.

O crescimento trilionário da dívida, no entanto, não resultou em melhorias proporcionais para a base da pirâmide social, nem em ganhos de infraestrutura, inovação ou produtividade para o país. Os recursos têm sido consumidos pela própria engrenagem estatal, sem se traduzirem em investimentos estruturais.

Os dois motores do descontrole: Déficit e Juros

De acordo com especialistas, esse cenário não é fruto de geração espontânea, mas sim de um modelo econômico que prioriza a expansão dos gastos sobre a capacidade de arrecadação. O endividamento é alimentado por dois fatores principais:

Déficit Primário Recorrente: O governo gasta sistematicamente mais do que arrecada.

Conta de Juros Elevada: O alto risco fiscal exige que o mercado cobre prêmios maiores para financiar o país, o que força o Banco Central a manter a taxa Selic em patamares contracionistas.

Como grande parte da dívida brasileira é indexada à Selic, o custo para carregar esses débitos explode, criando um ciclo vicioso que retroalimenta o déficit nominal.

A pergunta sem resposta: Onde o Brasil investiu?

O cenário atual levanta um questionamento crítico sobre a eficiência da gestão pública. Se o endividamento cresceu R$ 1 trilhão em um curtíssimo espaço de tempo, quais áreas do país realmente avançaram? Sem investimentos claros em setores que gerem crescimento a longo prazo, o Brasil corre o risco de continuar se endividando apenas para financiar o custo corrente da sua administração.

Texto gerado com auxílio de Inteligência Artificial.