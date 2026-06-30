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Economia e Negócios: Governo registra déficit de R$ 53 bilhões em maio

Apesar do rombo fiscal 26,3% superior ao ano anterior, Tesouro Nacional destinará R$ 4 bilhões para o "Desenrola Adimplentes" e "Fies Empreendedor"

Por Com informações da Rádio Jornal Publicado em 30/06/2026 às 8:06 | Atualizado em 30/06/2026 às 8:09
Com d&eacute;ficit de mais de R$ 50 bi no m&ecirc;s passado, Governo lan&ccedil;a novos programas de cr&eacute;dito.
Com déficit de mais de R$ 50 bi no mês passado, Governo lança novos programas de crédito. - Reprodução

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O cenário das contas públicas brasileiras apresenta um contraste marcante neste fechamento de semestre. No mesmo dia em que o governo federal reportou um déficit de R$ 53,3 bilhões relativo ao mês de maio, foi anunciado um novo pacote de expansão de crédito voltado para trabalhadores informais e ex-estudantes. O resultado fiscal negativo é 26,3% pior do que o registrado no mesmo período do ano passado, acendendo alertas sobre o controle das despesas públicas.

 

 

Novas Linhas de Crédito: Desenrola Adimplentes e Fies Empreendedor

 

A nova iniciativa governamental visa ampliar o acesso ao crédito para segmentos específicos da população, utilizando R$ 4 bilhões em recursos do Tesouro Nacional. O montante será dividido da seguinte forma:

  1. Desenrola Adimplentes (R$ 3 bilhões): Destinado a trabalhadores informais, permitindo a renegociação de empréstimos de R$ 15 mil.

  2. Fies Empreendedor (R$ 1 bilhão): Voltado para egressos do Fies que quitaram ou estão em dia  com o financiamento estudantil. Oferece linhas de credito de até R$ 80 mil para pessoas físicas e até R$ 180 mil para pessoas jurídicas.

 

Impacto nas Contas Públicas e Controvérsias

 

Segundo o Ministério da Fazenda, como os recursos serão aplicados em operações financeiras reembolsáveis, teoricamente não haveria impacto no resultado primário das contas públicas. No entanto, especialistas apontam que a alta taxa de inadimplência no Brasil deve fazer com que essas medidas repercutam negativamente no orçamento da União a longo prazo.

Além da preocupação fiscal, o timing dos lançamentos levanta discussões políticas. Por se tratar de um ano de eleição presidencial, as medidas têm sido criticadas como tendo um viés eleitoreiro, somando-se a outros programas de estímulo lançados recentemente para angariar apoio à reeleição do atual mandatário.

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Texto gerado com auxílio de Inteligência Artificial.

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