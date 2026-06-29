Os Santos juninos: a tradição para além do milho e shows de forró

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

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Santo Antônio, São João e São Pedro. Conheça a história e curiosidades dos santos do mês de junho

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Nos passos do forró e com uma trilha de triângulo, zabumba e sanfona, as festas juninas de 2026 prometeram e cumpriram. Entre shows, comidas de milho e atividades tradicionais desta data, toda uma cadeia econômica foi movimentada em Pernambuco e no Nordeste.



No entanto, para além desses ritos e tradições, é preciso entender sobre as raízes desses festejos que atraem turistas de todo o Brasil e do mundo. Em junho, por exemplo, você sabia que três Santos são homenageados?



Santo Antônio é quem abre os festejos, no dia 13 de junho. Ele que é conhecido como “santo casamenteiro”, nasceu na Cidade de Lisboa, Portugal, e fez parte da ordem franciscana. Nas festas juninas, a tradição é que fiéis vão à Igreja levar pães ao santo para que sejam distribuídos aos pobres. Confira a reportagem de Ernesto Pereira, com trabalhos técnicos de Sidney Cunha:

<p class="texto">Listen to <a href="https://hearthis.at/tecnologia/materia-festa-santo-antonio-para-o-site/" target="_blank">MATÉRIA - FESTA DE SANTO ANTÔNIO</a> <span>by</span><a href="https://hearthis.at/tecnologia/" target="_blank" >Rádio Jornal</a> <span>on</span> <a href="https://hearthis.at/" target="_blank">hearthis.at</a></p> <div id="banner-300x250-4-mobile" class="skeleton-box"></div> <script> if (window.matchMedia("(max-width:991px)").matches) { document.querySelector('#banner-300x250-4-mobile').innerHTML = '<div id="banner-300x250-4" class="ads ads-retangular text-center"></div>'; window.pushAds.push({ id: "banner-300x250-4" }); } </script> <div id="banner-300x250-4-desktop" class="skeleton-box"></div> <script> if (window.matchMedia("(min-width:992px)").matches) { document.querySelector('#banner-300x250-4-desktop').innerHTML = '<div id="banner-300x250-4" class="ads ads-retangular text-center"></div>'; window.pushAds.push({ id: "banner-300x250-4" }); } </script>

São João Batista, que dá nome a festa, é comemorado no dia 24. Ele é primo de Jesus Cristo e tem grande relevância no Novo testamento, sendo responsável por anunciar a vinda do Messias. São João é considerado o último dos profetas e, na tradição, as fogueiras têm ligação com a sua data. Confira a reportagem de Ernesto Pereira, com trabalhos técnicos de Guto César:

<p class="texto">Listen to <a href="https://hearthis.at/tecnologia/mat-festa-de-sao-joao-para-o-site/" target="_blank">MATÉRIA - FESTA DE SÃO JOÃO</a> <span>by</span><a href="https://hearthis.at/tecnologia/" target="_blank" >Rádio Jornal</a> <span>on</span> <a href="https://hearthis.at/" target="_blank">hearthis.at</a></p> <div id="banner-300x250-5-desktop" class="skeleton-box"></div> <script> if (window.matchMedia("(min-width:992px)").matches) { document.querySelector('#banner-300x250-5-desktop').innerHTML = '<div id="banner-300x250-5" class="ads ads-retangular text-center"></div>'; window.pushAds.push({ id: "banner-300x250-5" }); } </script> <div id="banner-300x250-5-mobile" class="skeleton-box"></div> <script> if (window.matchMedia("(max-width:991px)").matches) { document.querySelector('#banner-300x250-5-mobile').innerHTML = '<div id="banner-300x250-5" class="ads ads-retangular text-center"></div>'; window.pushAds.push({ id: "banner-300x250-5" }); } </script> <div class="box-whatsapp"> <a href="https://whatsapp.com/channel/0029VaDqIE6KbYMOEOLxmG02" > <div class="text"> <span class="title"> Vamos conversar no ZAP? </span> <p>Receba notícias na palma da sua mão. Entre agora mesmo no nosso canal exclusivo do WhatsApp</p> </div> <span class="noticias-whatsapp" target="_blank">ENTRE NO CANAL DO WHATSAPP</span> </a> </div>

São Pedro é quem fecha o ciclo junino no dia 29 de junho. Antes de ser santo e aceitar à Jesus, ele era pescador. Simão, como era conhecido, chegou a negar Cristo três vezes antes de aceitá-lo, mas depois virou, inclusive, apóstolo de Jesus e o Primeiro Papa. Confira a reportagem de Ernesto Pereira, com trabalhos técnicos de Sidney Cunha: