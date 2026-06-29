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Os Santos juninos: a tradição para além do milho e shows de forró

Santo Antônio, São João e São Pedro. Conheça a história e curiosidades dos santos do mês de junho

Por Rádio Jornal Publicado em 29/06/2026 às 8:26 | Atualizado em 29/06/2026 às 8:42
Imagem ilustrativa de religião
Imagem ilustrativa de religião - Magnific

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Nos passos do forró e com uma trilha de triângulo, zabumba e sanfona, as festas juninas de 2026 prometeram e cumpriram. Entre shows, comidas de milho e atividades tradicionais desta data, toda uma cadeia econômica foi movimentada em Pernambuco e no Nordeste.


No entanto, para além desses ritos e tradições, é preciso entender sobre as raízes desses festejos que atraem turistas de todo o Brasil e do mundo. Em junho, por exemplo, você sabia que três Santos são homenageados?


Santo Antônio é quem abre os festejos, no dia 13 de junho. Ele que é conhecido como “santo casamenteiro”, nasceu na Cidade de Lisboa, Portugal, e fez parte da ordem franciscana. Nas festas juninas, a tradição é que fiéis vão à Igreja levar pães ao santo para que sejam distribuídos aos pobres. Confira a reportagem de Ernesto Pereira, com trabalhos técnicos de Sidney Cunha:

 

São João Batista, que dá nome a festa, é comemorado no dia 24. Ele é primo de Jesus Cristo e tem grande relevância no Novo testamento, sendo responsável por anunciar a vinda do Messias. São João é considerado o último dos profetas e, na tradição, as fogueiras têm ligação com a sua data. Confira a reportagem de Ernesto Pereira, com trabalhos técnicos de Guto César:

 

São Pedro é quem fecha o ciclo junino no dia 29 de junho. Antes de ser santo e aceitar à Jesus, ele era pescador. Simão, como era conhecido, chegou a negar Cristo três vezes antes de aceitá-lo, mas depois virou, inclusive, apóstolo de Jesus e o Primeiro Papa. Confira a reportagem de Ernesto Pereira, com trabalhos técnicos de Sidney Cunha:

 

 

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