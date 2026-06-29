Imprensa antecipa 2º turno entre Lula e Flávio Bolsonaro e estimula voto útil, aponta estudo

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Reportagem de fôlego, que aborda, de forma aprofundada, vários aspectos e desdobramentos de um determinado assunto. Traz dados, estatísticas, contexto histórico, além de histórias de personagens que são afetados ou têm relação direta com o tema abordado.

É a matéria que traz subsídios, dados históricos e informações relevantes para ajudar a entender um fato ou notícia.

Conteúdo que faz a verificação da veracidade e da autencidade de uma informação ou fato divulgado.

É a matéria institucional, que aborda assunto de interesse da empresa que patrocina a reportagem.

Texto analítico que traduz a posição oficial do veículo em relação aos fatos abordados.

É a interpretação da notícia, levando em consideração informações que vão além dos fatos narrados. Faz uso de dados, traz desdobramentos e projeções de cenário, assim como contextos passados.

Reportagem que traz à tona fatos ou episódios desconhecidos, com forte teor de denúncia. Exige técnicas e recursos específicos.

Texto predominantemente opinativo. Expressa a visão do autor, mas não necessariamente a opinião do jornal. Pode ser escrito por jornalistas ou especialistas de áreas diversas.

É o fato ou acontecimento de interesse jornalístico. Pode ser uma informação nova ou recente. Também diz respeito a uma novidade de uma situação já conhecida.

Clique aqui e escute a matéria

A cobertura da imprensa brasileira para as eleições presidenciais de 2026 está antecipando o segundo turno de uma maneira que nunca foi vista antes. Uma pesquisa baseada nos dados da plataforma Media Cloud, responsável por monitorar 1.400 veículos de comunicação em todo o país, revelou que 15% das publicações sobre o pleito feitas entre janeiro e o início de junho já miram diretamente no segundo turno.



Esse percentual representa o maior índice já registrado quando comparado ao mesmo período das eleições de 2014, 2018 e 2022. Na prática, o debate público está sendo quase que inteiramente restrito aos dois candidatos que atualmente lideram as pesquisas de intenção de voto: o presidente Lula e Flávio Bolsonaro.

Escute a reportagem na íntegra:

<p class="texto">Listen to <a href="https://hearthis.at/tecnologia/imprensa-antecipa-2aa-turno-entre-lula-e-flavio-bolsonaro-e-estimula-voto-util-aponta-estudo/" target="_blank">Imprensa antecipa 2º turno entre Lula e Flávio Bolsonaro e estimula voto útil, aponta estudo</a> <span>by</span><a href="https://hearthis.at/tecnologia/" target="_blank" >Rádio Jornal</a> <span>on</span> <a href="https://hearthis.at/" target="_blank">hearthis.at</a></p> <div id="banner-300x250-4-mobile" class="skeleton-box"></div> <script> if (window.matchMedia("(max-width:991px)").matches) { document.querySelector('#banner-300x250-4-mobile').innerHTML = '<div id="banner-300x250-4" class="ads ads-retangular text-center"></div>'; window.pushAds.push({ id: "banner-300x250-4" }); } </script> <div id="banner-300x250-4-desktop" class="skeleton-box"></div> <script> if (window.matchMedia("(min-width:992px)").matches) { document.querySelector('#banner-300x250-4-desktop').innerHTML = '<div id="banner-300x250-4" class="ads ads-retangular text-center"></div>'; window.pushAds.push({ id: "banner-300x250-4" }); } </script>



O fenômeno da "corrida de cavalos" na mídia

Para o cientista político, professor da UERJ e PUC-Rio e pesquisador do INCT Redem UFPR, Fabio Vasconcellos, esse cenário demonstra que a imprensa foi, de certa forma, capturada pelos institutos de pesquisas de opinião. Ao focar na polarização antecipada testada pelas pesquisas, a cobertura jornalística passa a adotar o que a literatura chama de "enquadramento de corrida de cavalos".



O resultado dessa ênfase exagerada nos dois líderes é o sufocamento do debate democrático. "Isso acaba suprimindo a discussão de outras candidaturas, de outros perfis e, obviamente, as agendas políticas para o país acabam sendo suprimidas", explica Vasconcelos, destacando que o primeiro turno passa a ser tratado pela mídia como uma "simples etapa classificatória".



Profecia autorrealizável: a pressão sobre o eleitor de centro



A antecipação midiática do segundo turno não muda apenas as manchetes, mas afeta diretamente o comportamento do eleitorado nas urnas. O cientista político alerta para a criação de uma profecia autorrealizável.



Ao direcionar os holofotes exclusivamente para a polarização entre Lula e Flávio Bolsonaro, a imprensa pressiona os eleitores de centro ou independentes a escolherem um lado muito antes do tempo. Consequentemente, as plataformas, ideias e projetos dos demais concorrentes são completamente esvaziados do debate público.



Voto estratégico antecipado: o fim das convicções ideológicas?



O efeito colateral mais drástico dessa cobertura é a alteração da forma como o brasileiro vota na primeira etapa da disputa. Tradicionalmente, o primeiro turno é o momento ideal para o eleitor escolher um candidato com base em suas convicções, preferências ideológicas e afinidade com a agenda política.



Contudo, a polarização induz ao chamado voto estratégico (ou voto útil) antecipado. Vasconcelos detalha como essa dinâmica funciona na mente do eleitor: "O eleitor que eventualmente percebeu que Flávio Bolsonaro apresentou uma pequena elevação na intenção de votos e ele não quer que o Flávio ganhe, então ele já vota logo no primeiro turno no Lula e vice-versa".



Com isso, a riqueza do debate eleitoral fica ofuscada por uma fria "competição numérica" entre os dois nomes mais fortes. Em vez de votar no que acredita ser o melhor para o país, o eleitor passa a votar com o objetivo exclusivo de frear o candidato que mais rejeita, transformando as eleições deste ano em uma disputa matemática de sobrevivência política.

Texto gerando com auxílio de Inteligência Artificial