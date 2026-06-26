Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Reportagem de fôlego, que aborda, de forma aprofundada, vários aspectos e desdobramentos de um determinado assunto. Traz dados, estatísticas, contexto histórico, além de histórias de personagens que são afetados ou têm relação direta com o tema abordado.

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No Sertão de Pernambuco, engrenagem que movimenta 3 bilhões ao ano inicia transição energética e encara desafios para manter protagonismo nacional

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Responsável por 90% do gesso nacional, o sertão pernambucano vive a maior transição de sua história entre a escassez ambiental, a chegada do gás natural e os gargalos da logística. O Polo Gesseiro do Araripe, no sertão de Pernambuco, é uma engrenagem gigantesca que movimenta R$ 3 bilhões ao ano e sustenta 60 mil empregos.

No entanto, o modelo tradicional de fabricação atingiu um limite crítico: a dependência da lenha da Caatinga provocou um grave desmatamento e inflacionou os custos, tornando o combustível mais caro do que o próprio gesso pronto. Essa crise ambiental e financeira acendeu o alerta definitivo para a necessidade urgente de sobrevivência do mercado.

Ouça nas reportagens de Elis Martins e Íngrid Santos:

O problema:

<p class="texto">Listen to <a href="https://hearthis.at/tecnologia/mat-01-ok-ok-gesso-26-06/" target="_blank">Ouro do Sertão: a corrida para reinventar o Polo Gesseiro do Araripe (O problema)</a> <span>by</span><a href="https://hearthis.at/tecnologia/" target="_blank" >Rádio Jornal</a> <span>on</span> <a href="https://hearthis.at/" target="_blank">hearthis.at</a></p> <div id="banner-300x250-4-mobile" class="skeleton-box"></div> <script> if (window.matchMedia("(max-width:991px)").matches) { document.querySelector('#banner-300x250-4-mobile').innerHTML = '<div id="banner-300x250-4" class="ads ads-retangular text-center"></div>'; window.pushAds.push({ id: "banner-300x250-4" }); } </script> <div id="banner-300x250-4-desktop" class="skeleton-box"></div> <script> if (window.matchMedia("(min-width:992px)").matches) { document.querySelector('#banner-300x250-4-desktop').innerHTML = '<div id="banner-300x250-4" class="ads ads-retangular text-center"></div>'; window.pushAds.push({ id: "banner-300x250-4" }); } </script>

A transição energética:

<p class="texto">Listen to <a href="https://hearthis.at/tecnologia/mat-02-ok-ok-gesso-26-06/" target="_blank">Ouro do Sertão: a corrida para reinventar o Polo Gesseiro do Araripe (Transição Energética)</a> <span>by</span><a href="https://hearthis.at/tecnologia/" target="_blank" >Rádio Jornal</a> <span>on</span> <a href="https://hearthis.at/" target="_blank">hearthis.at</a></p>

Os desafios: