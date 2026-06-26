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Ouro do Sertão: a corrida para reinventar o Polo Gesseiro do Araripe

No Sertão de Pernambuco, engrenagem que movimenta 3 bilhões ao ano inicia transição energética e encara desafios para manter protagonismo nacional

Por Elis Martins, Ingrid Santos Publicado em 28/06/2026 às 7:19 | Atualizado em 28/06/2026 às 9:45
A região do Araripe vai ser propícia para atração de novos empreendimentos
A região do Araripe vai ser propícia para atração de novos empreendimentos - FIEPE/DIVULGAÇÃO

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Responsável por 90% do gesso nacional, o sertão pernambucano vive a maior transição de sua história entre a escassez ambiental, a chegada do gás natural e os gargalos da logística. O Polo Gesseiro do Araripe, no sertão de Pernambuco, é uma engrenagem gigantesca que movimenta R$ 3 bilhões ao ano e sustenta 60 mil empregos.

No entanto, o modelo tradicional de fabricação atingiu um limite crítico: a dependência da lenha da Caatinga provocou um grave desmatamento e inflacionou os custos, tornando o combustível mais caro do que o próprio gesso pronto. Essa crise ambiental e financeira acendeu o alerta definitivo para a necessidade urgente de sobrevivência do mercado.

Ouça nas reportagens de Elis Martins e Íngrid Santos:

O problema:

A transição energética:

Os desafios:

 

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