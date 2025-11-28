Procurador-geral da Alepe explica criação da PEC 32: "nada de polêmico"

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Reportagem de fôlego, que aborda, de forma aprofundada, vários aspectos e desdobramentos de um determinado assunto. Traz dados, estatísticas, contexto histórico, além de histórias de personagens que são afetados ou têm relação direta com o tema abordado.

É a matéria que traz subsídios, dados históricos e informações relevantes para ajudar a entender um fato ou notícia.

Conteúdo que faz a verificação da veracidade e da autencidade de uma informação ou fato divulgado.

É a matéria institucional, que aborda assunto de interesse da empresa que patrocina a reportagem.

Texto analítico que traduz a posição oficial do veículo em relação aos fatos abordados.

É a interpretação da notícia, levando em consideração informações que vão além dos fatos narrados. Faz uso de dados, traz desdobramentos e projeções de cenário, assim como contextos passados.

Reportagem que traz à tona fatos ou episódios desconhecidos, com forte teor de denúncia. Exige técnicas e recursos específicos.

Texto predominantemente opinativo. Expressa a visão do autor, mas não necessariamente a opinião do jornal. Pode ser escrito por jornalistas ou especialistas de áreas diversas.

É o fato ou acontecimento de interesse jornalístico. Pode ser uma informação nova ou recente. Também diz respeito a uma novidade de uma situação já conhecida.

Embora tensão persista entre governo e Assembleia, procurador reforça que PECs tratam de ajustes técnicos e se coloca à disposição dos deputados

Clique aqui e escute a matéria

O procurador-geral da Assembleia Legislativa de Pernambuco (Alepe), Paulo Fernandes Pinto, afirmou que continua “totalmente à disposição” do Governo do Estado para esclarecer pontos das propostas de emenda constitucional em debate na Casa, mas disse que nenhum representante do Palácio o procurou após a reunião na Casa Civil, no início da semana.

A declaração foi dada em entrevista ao Passando a Limpo, da Rádio Jornal, nesta sexta-feira (28), em meio ao aumento da tensão entre o governo Raquel Lyra (PSD) e o Legislativo.



Segundo ele, a principal confusão pública a respeito do impasse ocorre porque duas PECs diferentes vêm sendo tratadas como uma única iniciativa.

Propostas de Emenda à Constituição (PECs) em debate

A PEC 30 trata das atualizações da Constituição Estadual para alinhamento com decisões do Supremo Tribunal Federal e com mudanças já feitas na Constituição Federal.

A PEC 31, por sua vez, é a que trata das emendas impositivas, e nunca chegou a ser pautada. “O que foi colocado para discussão pela Mesa foi apenas a PEC 30”, afirmou. O procurador-geral também disse não ver irregularidade na forma do texto.

“É perfeitamente regular tratar tudo numa única PEC quando se trata de atualizações. Se tivesse 50 mudanças, não faria sentido apresentar 50 PECs diferentes”.



O procurador reforçou que o regimento da Alepe já prevê mecanismos para evitar que parlamentares sejam obrigados a votar um pacote fechado de temas diferentes.

“O deputado pode pedir destaque de artigos específicos, que são votados separadamente. Isso é comum em qualquer Casa legislativa”, explicou.

PEC 32



Paulo Fernandes detalhou ainda como surgiu a PEC 32. Após reclamações do governo sobre falta de tempo para análise e sobre pontos considerados “complexos” da PEC 30, houve um acordo inicial para retirar da proposta três temas:

a divisão de recursos entre Alepe e o Tribunal de Contas,

a oficialização da consultoria legislativa,

a atualização das atribuições da Procuradoria da Alepe.



Esses itens permaneceram na PEC 30, enquanto o restante do conteúdo, que antes fazia parte do mesmo texto, passou a compor a PEC 32. Para o procurador, porém, essa nova PEC, que não chegou a ser votada, não tem “nada de polêmico”.

Ele citou como exemplo a atualização da data de eleição municipal, que ainda aparece na Constituição Estadual com redação antiga, e a correção de dispositivos já considerados inconstitucionais pelo STF, como o trecho que fixava em 25 o número de desembargadores do Tribunal de Justiça. “É apenas adequação. Nada novo”, disse.

Confira a entrevista completa:

<p class="texto">Listen to <a href="https://hearthis.at/tecnologia/entrevista-paulo-monteiro-diretor-institucional-da-camara-de-dirigentes-lojistas-do-recife-28-11/" target="_blank">ENTREVISTA PAULO MONTEIRO - DIRETOR INSTITUCIONAL DA CÂMARA DE DIRIGENTES LOJISTAS DO RECIFE 28 11</a> <span>by</span><a href="https://hearthis.at/tecnologia/" target="_blank" >Rádio Jornal</a> <span>on</span> <a href="https://hearthis.at/" target="_blank">hearthis.at</a></p>

Críticas do governo

Questionado sobre críticas do governo de que a PEC 32 antecipa dispositivos ligados à reforma tributária, ainda não regulamentada nacionalmente, Paulo Fernandes negou qualquer tentativa de inovar regras fiscais estaduais.

“O texto apenas repete o que já está na Constituição Federal. Mesmo que não estivesse na Constituição de Pernambuco, já é obrigatório”.



Sobre a saída do governo do acordo, que impediu a votação da nova PEC 30 na última terça-feira (25), ele declarou apenas o entendimento técnico do processo legislativo, sem comentar a decisão política.

Reforçou, porém, que a Alepe segue aberta ao entendimento. “A porta está aberta. Me coloquei à disposição e continuo à disposição. Mas até hoje não fui procurado por nenhum representante do Governo”. Até a publicação desta matéria, ainda não havia data para votação do texto.

Saiba como assistir aos Videocasts do JC

