O fim da linha para o Sport? Ralph de Carvalho aponta culpados pelo fracasso financeiro e técnico

Perdas financeiras de milhões, erro de planejamento da diretoria e desempenho decepcionante do elenco: ‘O Bola de Ouro’ lista os problemas do Leão

A Rádio Jornal apresenta a opinião de Ralph de Carvalho, o Bola de Ouro que diz todas as verdades.

Carvalho, minha gente, o Sport continua roubando a cena — mas, infelizmente, pelos motivos errados.

Prejuízo Financeiro e Falta de Planejamento

O desempenho ruim do time na temporada resultou em prejuízo de milhões de reais, causado pela eliminação precoce na Copa do Brasil e na semifinal da Copa do Nordeste. Segundo o comentarista, o Sport venceu apenas duas partidas e a falta de resultados contribuiu para “derreter o prestígio”, afastando a torcida e o apoio financeiro.

Ralph de Carvalho aponta que o clube está sem receita, sem fluxo de caixa e com pagamentos atrasados, reflexo direto da falta de planejamento.

“Planejar não é só contratar jogador. É programar pagamentos, compromissos e metas para o ano inteiro”, criticou.

O erro maior, segundo ele, foi a sucessão de treinadores — três nomes diferentes, nenhum com sucesso. “A diretoria contratou os jogadores e entregou a três técnicos. Nenhum vingou, nem mesmo Daniel Paulista”, avaliou.

A responsabilidade, diz Ralph, “agora é assumida por tabela nas próprias declarações do dirigente”.

O Desafio de Daniel Paulista e a Crise do Elenco

O técnico Daniel Paulista, que havia prometido salvar o Sport do rebaixamento, admitiu a dificuldade e jogou a toalha após a derrota para o Internacional.



Ele reconheceu que não conseguiu realizar as mudanças esperadas e cobrou da diretoria o erro de planejamento, já pensando em 2026.

Segundo Ralph, Daniel teve uma conversa com o presidente Yuri Romão, que concordou em focar no futuro.

“Daniel não corre risco de demissão. Tirar o técnico agora só aumentaria a folha de pagamentos, que já tem Pepa e Antônio Oliveira recebendo paralelamente”, afirmou o comentarista.

Com as janelas de transferência fechadas, o Sport terá que seguir até o fim do campeonato com o elenco atual.

Entre as novidades, está o retorno do “indisciplinado Léo Pereira”, mas Ralph ressalta que ele não marcou nenhum gol em nove jogos como atacante.

Análise do Elenco e Críticas Finais à Diretoria

Ralph de Carvalho fez uma avaliação direta e sem rodeios sobre o rendimento do time:

Gabriel (goleiro): “Aprovado. Sua chegada evitou situação pior.”

Aderlan: “Apenas esforçado.”

Mateus Alexandre: “Erro de contratação.”

Thiery e Cariús: “Vivem má fase, mas já mostraram futebol melhor.”

Luan Cândido: “A Série A é demais para ele.”

Lucas Lima: “Tem nível de Série A, mas chuta pouco a gol.”

Mateuzinho: “Atacante que chuta pouco, falta fome de gol.”

Derik: “É matador, mas ponta de origem. Falta um centroavante de verdade.”

O comentarista classificou Colo Ramírez como uma das maiores decepções: “Esperaram dois meses pela adaptação e insistiram com ele. Se mostrou um perdedor de gols, com dificuldade até de dominar a bola.”

Ralph conclui que Daniel Paulista tem razão ao cobrar da diretoria. “A diretoria errou e errou muito. O capítulo financeiro é um dinheiro que entrou no ralo — no esgoto — por um elenco que só trouxe decepção”, disparou.

Torcida e Responsabilidade da Gestão

O comentarista ainda deixou um alerta:

“As críticas vão crescer. As vaias, que eram comedidas, agora virão com força. A culpa não é dos técnicos nem só dos jogadores. A culpa está onde todo mundo enxerga — e todo mundo sabe quem está lá.”

Para ouvir a análise completa de Ralph de Carvalho, com os detalhes sobre o prejuízo milionário, o elenco e os bastidores do Sport, sintonize a Rádio Jornal e acompanhe O Bola de Ouro que diz todas as verdades.

