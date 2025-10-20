O Colapso estatístico do Leão: Sport afunda e já admite queda para a Série B
Com duas vitórias em 28 jogos, pior ataque e defesa frágil, Ralph de Carvalho alerta para crise técnica, erros de gestão e desvalorização do elenco
O Sport vive o pior momento de sua história recente na Série A. São apenas 2 vitórias, 11 empates e 15 derrotas, campanha que coloca o clube na lanterna e, segundo o comentarista Ralph de Carvalho, já numa condição de “admissão de rebaixamento”.
“O time já não acredita mais nele próprio. De agora em diante é possível que piore, porque já está direcionado para a Série B”, afirmou.
Pior ataque, defesa frágil e derrota simbólica
A derrota por 2 a 0 para o Internacional, a 15ª do campeonato, simbolizou o estado crítico do time. Embora tenha finalizado mais que o adversário, o Sport sucumbiu pela incapacidade de concluir em gol.
- Ataque: pior do campeonato, com apenas 21 gols
- Defesa: segunda pior, com 44 gols sofridos
No jogo, os piores em campo foram Thyere, na defesa, e Derik, no ataque. Ralph apontou também a fragilidade dos pontas:
“Mateuzinho e Romarinho correm, cruzam, mas são incapazes de fazer gols. O Sport dependia do Derik, mas ontem ele falhou feio.”
Falta de qualidade e ruptura interna
Segundo Ralph, a campanha ruim é resultado direto da baixa qualidade técnica do elenco para o nível da Série A. O ambiente interno é de esgotamento:
“O técnico Daniel Paulista já se cansou de arranjar desculpas. Agora quer falar de 2026, porque muita coisa foi feita errada.”
Ralph ainda alertou para o risco do próprio técnico virar vítima: “Ao escancarar os erros da gestão de Yuri Romão, Daniel pode acabar pagando o preço.”
Erros de gestão e desvalorização de ativos
O comentarista criticou duramente a diretoria, acusando de más escolhas e visão distorcida de prioridades:
“O Sport derreteu jogadores. Teve dois momentos de contratações ruins e o presidente disse que queria fazer ativos para ganhar dinheiro depois.”
Com a má campanha, jovens promessas como Zé Lucas perdem valor de mercado — dependendo agora mais da Seleção Sub-17 do que do desempenho no clube.
Enquanto isso, o futebol brasileiro entrega espetáculo
Ralph comparou a queda do Sport com o alto nível de jogos nacionais:
- Flamengo 3 x 2 Palmeiras – Pedro decisivo, favorito à convocação da Copa
- Mirassol 3 x 0 São Paulo – Domínio absoluto, com direito a gritos de “olé” da torcida rival
- Mirassol 3 x 1 Internacional – Resultado que já pressionava o time colorado antes de enfrentar o Sport
Acompanhe na íntegra:
Para ouvir a análise completa de Ralph de Carvalho, incluindo os alertas para 2025 e a necessidade de “lucidez na aplicação do dinheiro”, acesse a íntegra!
*Texto escrito com auxílio de inteligência artificial, com base em conteúdo original da Rádio Jornal, e sob supervisão e análise de jornalistas profissionais.