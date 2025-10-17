Ralph de Carvalho analisa o Trio de Ferro e aponta desafios para 2026
Comentarista critica acesso do Náutico, alerta Sport sobre finalizações e detalha critérios de Hélio dos Anjos na montagem do elenco para a Série B
A Rádio Jornal apresenta a opinião de Ralph de Carvalho, o Bola de Ouro que diz todas as verdades. Nesta edição, o comentarista aborda o início do planejamento de Sport, Náutico e Santa Cruz para a temporada 2026 e cobra responsabilidade diante dos desafios técnicos e financeiros de cada clube.
Hora de montar os elencos para 2026
Segundo Ralph, o momento é decisivo: “Chegou a hora de começar a montar os times para 2026.” Santa Cruz e Náutico já iniciaram o processo, e o Sport deverá seguir em breve.
Para o Sport, o cenário é claro: será preciso reformular o elenco em qualquer divisão. Se permanecer na Série A: fortalecer o time com jogadores de nível finalizador e competitivos em todas as posições.
Se cair para a Série B: ajustar o elenco e reforçar pontos carentes desde já. “É urgente contratar para iniciar o próximo ano com a equipe pronta.”
Náutico: pragmatismo de Hélio dos Anjos e crítica ao acesso
O técnico Hélio dos Anjos estabeleceu cinco critérios para renovações e contratações:
- Custo-benefício
- Capacidade técnica
- Capacidade física
- Projeção tática
- Influência na cultura de jogo
Há possibilidade de manter 10 a 15 jogadores, o que preocupou Ralph: “É muita gente para uma Série B que exige nível acima da Série C.”
Sobre o acesso, Ralph foi direto: “O Náutico só subiu porque a Ponte Preta ganhou do Guarani. Não foi a força do time.”
A queda de rendimento no quadrangular evidenciou a dependência de jogadores como Marco Antônio, Vinícius, Patrick Alan e Paulo Sérgio.
Sport x Internacional: jogo emblemático e problema de finalização
O confronto contra o Internacional, no domingo, foi classificado como decisivo. Ambas as equipes estão abaladas. O Inter vem de derrota por 3 a 1 para o Mirassol, com cobranças ao goleiro Anthony e desfalques de Romero e Vitão.
No Sport, Daniel Paulista terá ausências:
- Aderlan (suspenso)
- Mateus Alexandre (departamento médico)
- Zé Lucas (Seleção Sub-17)
- Possíveis soluções:
- Igor Cariús na direita
- Ramon retornando à zaga
- Rivera retomando o meio ao lado de Lucas Lima
No ataque, a provável escalação inclui Mateuzinho, Derck e Romarinho, mas Ralph fez um alerta: “É preciso trabalho psicológico. Um ponta tem que finalizar. Não pode ter atacante que não faz gol.”
Receba notícias na palma da sua mão. Entre agora mesmo no nosso canal exclusivo do WhatsApp
Acompanhe na íntegra:
Para ouvir a análise completa de Ralph de Carvalho, o Bola de Ouro que diz todas as verdades, acesse a edição no Balanço de Notícias.
*Texto escrito com auxílio de inteligência artificial, com base em conteúdo original da Rádio Jornal, e sob supervisão e análise de jornalistas profissionais.