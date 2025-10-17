fechar
notícias | Notícia

Ralph de Carvalho analisa o Trio de Ferro e aponta desafios para 2026

Comentarista critica acesso do Náutico, alerta Sport sobre finalizações e detalha critérios de Hélio dos Anjos na montagem do elenco para a Série B

Por Com informações da Rádio Jornal Publicado em 17/10/2025 às 17:54
Elenco do Sport aplaude apoio dos torcedores
Elenco do Sport aplaude apoio dos torcedores - Paulo Paiva/Sport

A Rádio Jornal apresenta a opinião de Ralph de Carvalho, o Bola de Ouro que diz todas as verdades. Nesta edição, o comentarista aborda o início do planejamento de Sport, Náutico e Santa Cruz para a temporada 2026 e cobra responsabilidade diante dos desafios técnicos e financeiros de cada clube.

Hora de montar os elencos para 2026

Segundo Ralph, o momento é decisivo: “Chegou a hora de começar a montar os times para 2026.” Santa Cruz e Náutico já iniciaram o processo, e o Sport deverá seguir em breve.

Para o Sport, o cenário é claro: será preciso reformular o elenco em qualquer divisão. Se permanecer na Série A: fortalecer o time com jogadores de nível finalizador e competitivos em todas as posições.

Se cair para a Série B: ajustar o elenco e reforçar pontos carentes desde já. “É urgente contratar para iniciar o próximo ano com a equipe pronta.”

Náutico: pragmatismo de Hélio dos Anjos e crítica ao acesso

O técnico Hélio dos Anjos estabeleceu cinco critérios para renovações e contratações:

  • Custo-benefício
  • Capacidade técnica
  • Capacidade física
  • Projeção tática
  • Influência na cultura de jogo

Há possibilidade de manter 10 a 15 jogadores, o que preocupou Ralph: “É muita gente para uma Série B que exige nível acima da Série C.”

Sobre o acesso, Ralph foi direto: “O Náutico só subiu porque a Ponte Preta ganhou do Guarani. Não foi a força do time.”

A queda de rendimento no quadrangular evidenciou a dependência de jogadores como Marco Antônio, Vinícius, Patrick Alan e Paulo Sérgio.

Sport x Internacional: jogo emblemático e problema de finalização

O confronto contra o Internacional, no domingo, foi classificado como decisivo. Ambas as equipes estão abaladas. O Inter vem de derrota por 3 a 1 para o Mirassol, com cobranças ao goleiro Anthony e desfalques de Romero e Vitão.

No Sport, Daniel Paulista terá ausências:

  • Aderlan (suspenso)
  • Mateus Alexandre (departamento médico)
  • Zé Lucas (Seleção Sub-17)
  • Possíveis soluções:
  • Igor Cariús na direita
  • Ramon retornando à zaga
  • Rivera retomando o meio ao lado de Lucas Lima

No ataque, a provável escalação inclui Mateuzinho, Derck e Romarinho, mas Ralph fez um alerta: “É preciso trabalho psicológico. Um ponta tem que finalizar. Não pode ter atacante que não faz gol.”

Vamos conversar no ZAP?

Receba notícias na palma da sua mão. Entre agora mesmo no nosso canal exclusivo do WhatsApp

ENTRE NO CANAL DO WHATSAPP

Acompanhe na íntegra:

Para ouvir a análise completa de Ralph de Carvalho, o Bola de Ouro que diz todas as verdades, acesse a edição no Balanço de Notícias.

*Texto escrito com auxílio de inteligência artificial, com base em conteúdo original da Rádio Jornal, e sob supervisão e análise de jornalistas profissionais.

Leia também

Avaí x Criciúma: onde assistir ao vivo, horário e escalações
Série B

Avaí x Criciúma: onde assistir ao vivo, horário e escalações
Cruzeiro x Fortaleza: onde assistir ao vivo, horário e escalações
Série A

Cruzeiro x Fortaleza: onde assistir ao vivo, horário e escalações

Compartilhe

Tags