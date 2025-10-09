Relacionamentos tóxicos: Como identificar, estabelecer limites e proteger a saúde emocional
Especialista alerta: relações tóxicas surgem em família, amizades e trabalho, exigindo limites claros e proteção emocional para evitar danos
No quadro Etiqueta Social, do programa Rádio Livre, a especialista em comportamento Carmen Peixoto abordou um tema cada vez mais presente nas relações modernas: a toxicidade nos relacionamentos.
Seja entre amigos, parceiros amorosos, familiares ou colegas de trabalho, conviver com pessoas tóxicas exige atenção, limites claros e maturidade emocional.
Como surge a toxicidade nas relações
Relacionamentos tóxicos são marcados por comportamentos negativos, geralmente alimentados por ciúme, inveja, medo ou necessidade de controle. Carmen Peixoto explica que é difícil evitar essas pessoas no dia a dia, por isso é essencial aprender a identificá-las e se proteger emocxtos:
No ambiente familiar: Pais superprotetores ou controladores podem interferir nas escolhas dos filhos, impondo expectativas e sufocando sua autonomia. A identificação é mais difícil nesse caso, pois tais atitudes vêm disfarçadas de “cuidado”.
Nas amizades: Quando há cobrança excessiva de atenção, tentativas de domínio ou manipulação emocional, a amizade se torna uma fonte de culpa e desgaste.
Diante do sucesso alheio: Pessoas tóxicas têm dificuldade em comemorar conquistas dos outros. Respondem com ironia, indiferença ou falsos elogios.
Comportamento recorrente: São indivíduos que vivem reclamando, se colocam como vítimas, evitam assumir erros e transferem responsabilidades para os outros.
No ambiente de trabalho: Colegas ou chefes tóxicos podem influenciar negativamente todo um grupo, gerando tensão e prejudicando o convívio profissional.
A importância de estabelecer limites
Segundo a especialista, é fundamental impor limites com firmeza e clareza. Proteger-se emocionalmente pode exigir afastamento e a criação de uma “barreira mental”, para que o comportamento do outro não cause sofrimento contínuo.
“Temos que estabelecer limites de forma clara. Não se trata de agressividade, mas de preservar nossa saúde emocional”, afirma Carmen.
Com familiares, o diálogo deve ser sincero e respeitoso, explicando sentimentos e expectativas. Nas amizades, a assertividade é essencial: deixar claro o que cada um está disposto — ou não — a aceitar.
Receba notícias na palma da sua mão. Entre agora mesmo no nosso canal exclusivo do WhatsApp
Autoavaliação: Podemos ser tóxicos?
Carmen Peixoto alerta que a reflexão não deve ser apenas sobre o outro. É importante avaliar se nós mesmos reproduzimos atitudes tóxicas, como excesso de ciúme, cobranças ou tentativas de controle.
Esse processo exige comunicação intrapessoal — um diálogo interno que permita reconhecer erros e desenvolver autocorreção.
Como ajudar quem sofre com relações tóxicas
Quando se presencia alguém sofrendo nesse tipo de relação, é possível ajudar com orientação e acolhimento. Um conselho sensível pode oferecer à pessoa uma “saída” emocional e prática, especialmente quando ela já está fragilizada.
Carmen resume o risco de permanecer em relações desse tipo: “Apenas suportar o relacionamento tóxico é morrer um pouco a cada dia.”